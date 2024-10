Balázs János Balázs képzőművész, ikonfestő, báb és díszlettervező kiállítása nyílik “…minden ami Szent…” címmel október 17-én 17 órakor a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza aulájában. A tárlaton láthatóak bizánci ikonok, szürreális festmények, kollázsok és e témában készített bábjai és díszletei is. Balázs János Balázs volt Az álomlátó fiú című bábelőadás látványtervezője is. A megnyitón látható lesz a Danse ​Macabre című középkori bábos misztériumjáték is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. DH