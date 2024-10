Piaci körképünk során foglalkoztunk már a sült kolbászokkal, az egytálételekkel, az erdélyi ínyencségekkel, de eddig nem ejtettünk szót egy piaci klasszikusról. Ez pedig nem más, mint a lángos. Ma már nagyon széles a választék belőle. Gyerekkoromban viszont csak sima lángos volt, egy idő után számított újdonságnak a fokhagymás.

A dunaújvárosi piacon népszerű étel a lángos

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Piaci lángos felhozatal

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és manapság bőven válogathatunk a lángosfajták közül.

Nézzük, mit mutat a dunaújvárosi felhozatal! A piacon három faházból is kínálják a lángost. A legolcsóbb a sima (700 forint), a legdrágább a füstölt sajtos (1200 forint). De kaphatunk káposztásat, bolognaist. Számomra már a fentiek is „testidegenek” a lángos szempontjából, de a nutellát, vagyis a mogyorókrémet el nem tudom képzelni egy lángoson.

Kapható sajttal, vagy virslivel töltött, sőt, lángos golyó is. Az egyik faházból vehetünk gyerekadagot, 400 és 650 forint között mozog az áruk, a szomszédban pedig ugyanezeken az árakon kisadagot. Valószínű egy és ugyanarról beszélünk, csak más az étel megnevezése.

A lángosoktól egy kicsit eltávolodva még dinnyét is észlelhettünk a piacon. Cecei gyümölcsről beszélhetünk, aminek kilója 400 forint volt, és ha azt nézzük, hogy október közepét írunk, kimondottan barátinak mondható az ár.

A gazdától megtudtuk, az idei nyár kedvezett a dinnye termesztésének, ez a negyedik vetés eredménye. Vagyis ez már az utolsó „sorozat”, ezzel nála is véget ért a dinnyeszezon.

Ha azon meglepődtünk, hogy október közepén még magyar, sőt, a „szomszédbeli” cecei dinnyét kaphatunk a piacon, akkor mit szóljunk abban az esetben, hogy megjelent a szaloncukor. Most még a mindenszentek koszorúi, mécsesei, gyertyái borítják be a piacot, de csak bebújt közéjük a karácsony. Tény egy árusnál van még csak szaloncukor, és mindössze három fajta, de mégis csak szaloncukorról beszélhetünk.