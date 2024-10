Kuvik szorult be a kéménybe. Nem az első alkalom, hogy a mezőfalvi önkéntes tűzoltók madármentéshez hivatalosak. A happy end-del záródó történetet Pethes Bálint önkéntes tűzoltó osztotta meg közösségi oldalán.

Kuvik szorult be a kéménybe Mezőfalván, de sikeresen kimentették Fotó: Pethes Bálint

- Hiába, most van a kéményseprés szezonja, de ennek a mezőfalvai kuviknak (Athene noctua) nem jött össze maradéktalanul ez a művelet. Beszorult ugyanis és nem tudott kiszabadulni. A hangjára lettek figyelmesek és a Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület mentette ki őt szorult helyzetéből. Sok állaton segítettek már és juttatták el őket hozzánk – írják a Sóstó Vadvédelmi Központ oldalán. Így történt ez most is, a legyengült bagoly gyorsan a központba érkezett. Többszöri fürdetés következett, még saját mosdót is kapott. Szó se róla, amit tudott összekent korommal, természetesen gondozóinkat is. De sebaj, a kéményseprő szerencsét hoz, tartja a néphiedelem. Más sérülése nem volt, így pár napig nálunk erősödött. A kis kuvik a napokban hazatérhetett, megmentői gyermeke engedte el őt az októberi estébe.

Kuvik - egy hasznos madár

Boldog vége lett tehát a történetnek. Egy hasznos madarat ismét sikerrel mentettek meg a mezőfalvi önkéntes tűzoltók. Megkérdeztük Pethes Bálintot, hogy ebben a madárinfluenzás helyzetben nem probléma a madarakat menteni? Bálint elmondta, hogy a betegség a vízimadarakat és a háziállatokat érinti. Természetesen minden olyan szabályt betartanak, mai ilyenkor aktuális. És feleslegesen sem zargatják az állatokat. Ezért nem próbálják befogni az előszállási gólyát sem. Amennyiben sérült madarat találnak, megvannak a megfelelő eljárások és eszközök a biztonságos mentéshez. A vadvédelmi központban meg az ápoláshoz.