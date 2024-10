A kulcsi rendezvényen köszöntőt mondott Jobb Gyula polgármester és Adorjánné Bozsódi Irén a szociális intézmény vezetője.

Adorjánné Bozsódi Irén a kulcsi intézmény vezetője elmondta, hogy idősek világnapja megtartásával minden évben az a céluk, hogy felhívjuk a figyelmet az idősebb embereket tiszteletére Fotó: TT

Kulcsi óvodások és idősek közös ünnepe süteménnyel és rengeteg mosollyal:

Az igazgatóasszony a következőket mondta: - Az idősek Világnapja megtartásával minden évben az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idősebb embereket tiszteljük. Nem szabad megfeledkeznünk munkájukról hiszen nélkülük ma mi sem lennénk itt. Fontos elismernünk, amit életük során elértek és ránk hagynak, hiszen elődeink alapjaira építkezünk most, ahová a jövő nemzedékei is fogna ma munkája akkor tekinthető értékesnek, ha az idő múlásával a saját gyermekeink mi is jobb, értékesebb világot hagyunk örökül- fogalmazott beszédében Adorjánné Bozsódi Irén.

A mai társadalom a gyermek- és időgondozás felelősségét szükségszerűen szakemberesítette, Kulcson azonban a gyerekek ajándékainak mindenki nagyon örült Fotó: TT

A megfogalmazott gondolatokkal összhangban tudatos koncepció volt az intézmény vezetője és egyben az esemény főszervezője részéről, hogy az idős napra az óvodásokat is elhívta. Hiszen a generációk közötti együttélés évszázadokon keresztül jól működött. A mai társadalom a gyermek- és időgondozás felelősségét szükségszerűen kiszervezte, szakemberesítette. Éppen ezért szükség van olyan kreatív ötletekre, módszerekre és eszközökre- mint amilyen a szociális intézmény idősnapi ünnepsége is-, amelyek visszaadják a lehetőségét ennek a két generációnak az újra egymásra találására. Az ünneplőbe öltözött kulcsi gyerekek a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Nuyszi, Füles és Tigris csoportjaiból érkeztek. Gyönyörű műsorukkal és saját kézzel festett ajándékokkal örvendeztették meg az ünneplő közönségüket.

Az ünneplőbe öltözött kulcsi gyerekek a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Nuyszi, Füles és Tigris csoportjaiból érkeztek Fotó: TT

Az intézmény dolgozói az eseményre készülve több mint 30 tálca házi süteményt készítettek, amellyel megvendégelték a gyerek és időskorú vendégeket is és a köszöntésből a virág sem maradt ki.