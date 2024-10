A kültéri babaház kivitelezésében a kulcsi óvoda egész közösség résztvett és az önkormányzat is támogatta Fotó: RPI

Néhány példa a sikeres pályázatokra :

Így cseréték ki az elkopott laminált burkolatot egyik évben a Tigris csoportban, a másik évben a Füles csoportban, így lett az óvoda hosszú folyosója beborítva mosható falburkolattal, így sikerült új asztalokat és székeket beszerezni és összeszerelni a Nyuszi csoportba. Az idei évben pedig a játszóudvar fejlesztéseként megpályáztak és megnyertek egy kerti babaházat. A babaház egy elöregedett és balesetveszélyessé vált mászóka helyére épült fel. A régi mászóka elbontását , a tereprendezést, a kisház helyének alapozását , a házikó felépítését és lefestését is a szülők végezték.

Összességében minden szereplő nyer ezeken a projekteken, de legtöbbet a kulcsi óvodába járó gyerekek Fotó: RPI

Ezek a projektek a kulcsi óvoda számára nagy jelentőséggel bírnak, hiszen ezek által az intézmény szépül, úgy hogy a szülői közösség is formálódik. Nem utolsó sorban az intézményi közösség felelős és takarékos gondolkodásáról is szól, hiszen ezek a fenntartó önkormányzat terheit is csökkennek. Mindazonáltal szinte minden évben szükség volt a pályázaton nyert pénz pótlására is a fenntartó részéről, amiben mindig partnerek is voltak.

