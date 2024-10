Hetente kétszer láthatunk egy kedélyes kis csapatot a kulcsi utcákon síbot szerű alkalmatosságokkal sétálni. Könnyen jön a kérdés, hogy miért kellenek a botok és mi is az a nordic walking? A szakmai fórumok egyetértenek abban, hogy a speciális botok és a különleges gyaloglási technika segítségével egész testünket átmozgathatjuk. Ez az a sport, amit bárki, bárhol, bármikor végezhet, nincsenek mellékhatásai, és szinte felsorolni is lehetetlen mennyi pozitív hozadéka van. További előny, hogy a természetben, a friss levegőn alacsony a fertőzésveszély, így esetleges járványok idején is bátran lehet edzeni. Nordic walking tényleg mindenkinek segít rendbehozni a modern, ülő életmódunktól kialakult elmacskásodott testrészeket.

A kulcsi nordic walking klub nem csupán a testmozgásról szól, hanem egy összetartó közösségről, amelyben a tagok számíthatnak egymásra Fotó: TT



Kulcsi Nordic Walking Klub: egészséges mozgás és összetartó közösség:

Az évtizedes múltra visszatekintő kulcsi nordic klub vezetője, Győrki Ferencné Anna mesélt olvasóinknak a kisközösség életéről. Mint elmondta, a heti kétszeri közös séták mellett többféle programot is szerveznek az év során. „Mindig van egy évzárónk, amit általában ősszel tartunk, ilyenkor kint ülünk, de most az eső miatt be kellett vonulnunk” – mondta mosolyogva. A mostani alkalomra is közös főzéssel készültek, ahol Anna vállalta a szakács szerepét, ahogy korábban is a sütéseknél.

A klub nem csupán a testmozgásról szól, hanem egy összetartó közösségről, amelyben a tagok számíthatnak egymásra. Anna kiemelte: „Itt senkit nem hagyunk el, és nincsen pletyka. Az ilyen közösségek lényege az elfogadás és a támogatás, ezért is maradtunk együtt az évek során.” A klub története a Carpe Diem Alapítványhoz nyúlik vissza, amelynek megszűnése után is folytatták a közös tevékenységeket, és azóta is rendszeresen találkoznak.

Bár a klub nem csak a jó időben aktív, a téli időszakban is folytatják a közös sétákat. „Télen is járunk, és nyáron is. Szeretünk együtt lenni, és a mozgás mellett a közösség élményét is nagyon fontosnak tartjuk” – tette hozzá Anna.

A beszélgetésből kiderült, hogy a Nordic Walking Klub tagjai számára nemcsak a testmozgás ad közös élményt, hanem a sok közösen átélt pillanat is. A csapat továbbra is aktívan szervezi a programjait, és a közösség ereje tartja őket össze, legyen szó sétáról, főzésről vagy éppen egy baráti beszélgetésről egy kellemes őszi délutánon.