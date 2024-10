Az ülésen esküt tesz a polgármester és a képviselők, megválasztják az alpolgármestereket, akik esküt is tesznek és szavaznak a díjazásukról is. Sor kerül még a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló korábbi önkormányzati rendelete módosítására is. Az ülés reggelkilenc órakor kezdődik.