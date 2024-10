A közgyűlés törölte a megállapodásból

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében az önkormányzat közigazgatási szerződésben állapodhat meg a települési nemzetiségi önkormányzatokkal helyiséghasználatra vonatkozóan. Jelenleg is van ilyen érvényben lévő együttműködési megállapodás a horvát, a lengyel, a roma, a ruszin, a szerb és az ukrán nemzetiségi önkormányzatokkal. A törvény rendelkezik arról, hogy a választásokat követően felül kell vizsgálni a dokumentumot. Szükség is volt a módosítására, hiszen jelölt hiányában nem tartottak városunkban ukrán nemzetiségi választást, így október 1-től meg is szűnt ez a szervezet, a közgyűlésen pedig törölték a megállapodásból.

Vissza kell fizetni 5,8 millió forintot

Még a fideszes többségű városvezetésnek köszönhetően újulhatott meg a Fabó Éva Sportuszoda a Modern Városok Program keretében, amelyhez a kormány mintegy 3 milliárd forint támogatást biztosított. A beruházás egy év alatt készült el, a sportolók és a városlakók 2019. október 2-án vehették ismét birtokba az intézményt. Bár a kivitelezés megvalósult, a projekt még nem zárult le, ezután következett a „papírmunka” (például a szükséges dokumentációk összeállítása, a szakmai-pénzügyi beszámolók készítése), ami már a következő ciklus idejére esett. Most októberben az illetékes államtitkárság arról küldött tájékoztatót, hogy az önkormányzat a beruházásra kapott teljes összegből 5,8 millió forintot nem használt fel, ezt az összeget pedig vissza kell fizetni. A képviselők egyrészt arról határoztak, hogy teljesítik a kötelezettséget. Azonban erre a projektre az idei költségvetésben 3,5 millió forint áll rendelkezésre (a napirend alapján). A testület úgy döntött, hogy a még hiányzó 2,3 millió forint fedezetéül a TOP-os programok tételsorából csoportosítanak át forrást - az első napirendi pontban a polgármesteri hivatal Főépítészi és Pályázati Osztálya arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a visszafizetés ügyintézése már megtörtént.