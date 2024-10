A Kulturális és Innovációs Minisztérium Fiatalokért Felelős Helyettes Államtitkársága még 2023-ban kezdeményezte egy roadshow elindítását. A dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola október 17-én lehetőséget kapott arra, hogy a 7. évfolyamos tanulókkal részt vegyen a

Kösz, jól vagyok! Tényleg?

címet viselő lelki egészség roadshow-n. Az MMK biztosította helyszínen, egy színtársulat közreműködésével drámapedagógiai módszerekkel, továbbá szakemberek bevonásával és Novák Péter színész-énekes moderátor segítségével irányították rá a város (több általános iskolából érkező) 13-14 éves fiataljainak a figyelmét a lelki egészség fontosságára – adta közre az intézmény a közösségi oldalán a beszámolót, amely egyebek mellett a következőt is tartalmazta:

„Az Itt és Most Társulat a Függőségeink című komplex improvizáció alapú programjukkal kapcsolódtak be a segítségnyújtásba, amely szenvedélybetegség és prevenció témakörében indította be a közös gondolkodást nézők és alkotók között. A program fejlesztésében az Itt és Most Társulatban dolgozó színészek, dráma- és gyógypedagógusok, trénerek, képzési szakemberek mellett pszichológus és szociális munkás szakértők is részt vettek, és a megvalósítás során is együttműködtek a szakmai csapattal.”