- És akkor most ki lakik benne?

- Senki. Többször voltak hajléktalanok bent az épületben, éjszakákat töltöttek ott. Állandó félelem vett minket körül, hogy esetleg felgyújtják az épületet, vagy egyéb más dolog történik. Most is be lehet menni még az utcafrontról is, hiszen az ablak is csak be van hajtva. Pedig aki oda bemászik, arra könnyen rádőlhet az egész ház.

A birtokvédelem formahiba miatt megbukott

- És bárki itt van nálatok és a ház közelébe megy akkor nagy veszélybe van... Nem tetted ezt szóvá az önkormányzatnál?

- Már 2020-ban birtokvédelmi eljárást indítottunk a párommal,de elutasítottak bennünket azzal, hogy nem három példányban adtuk be a kérelmünket. Tehát alaki hibát hoztak fel indokként, hogy miért ne fogadják el a birtokvédelmi bejelentésünket. De nem adtuk fel beszéltünk már azóta pedig Orosz Csaba önkormányzati képviselővel is. Medgyesi Miklós kabinetiroda-vezető is többször járt nálunk, de azt mondta, hogy nem tudnak vele mit csinálni, mert nincs rá pénz, meg egyelőre a költségvetést kell majd átrendezniük, és akkor talán valami történik. De érdemben itt négy év alatt, amióta itt lakunk semmi nem történik. Csak egyre rosszabb az állapot.

Az önkormányzat tulajdona és Zsuzsáék háza. Elkeríthették az előbbit, hogy senki ne sérülhessen meg.

Zsuzsa és párja az épület elejét elkerítette, megengedte az önkormányzati képviselő, hogy a balesetveszély miatt Zsuzsáék terelő és jelző szalagot húzzanak ki az önkormányzati tulajdonú roskadozó épülete elé. Zsuzsáék úgy gondolták, hogy megpróbálják a járókelőket megvédeni, ha már így alakult a helyzet. Helyi védettség ide, műemlék jelleg oda, az épület már az enyészeté. Pedig Dunaújvárosi Megyei Jogú Város értékesíteni szeretné.

Senki többet, se kevesebbet...

Ahogy az ingatlan kapcsán feltett kérdésünkre Dr. Keresztesi Péter az önkormányzat sajtóirodájáról az alábbi választ küldte: „Az épület műemléki védettség alatt áll, az önkormányzat többször írt ki pályázatot a hasznosítására, sikertelenül. A további sorsáról, hasznosításáról nem született döntés.”

Zsuzsa tud az önkormányzati értékesítés szándékáról.