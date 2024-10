Amennyiben mi magunk szeretnénk eldönteni, hogy mi kerüljön a kenyerünkbe és szeretnénk kiélni kreativitásunkat,

bátran kísérletezhetünk saját kenyér megalkotásával is.

Nem kell félni attól, hogy nincsen kenyérsütő gépünk, mivel csodálatos kenyereket lehet sütőben is készíteni. Szinte csak a képzelet szab határt abban, hogy mivel gazdagítsuk. Ebben segítségünkre lehetnek a nagyon értékes olajos magvak, például a dió, szezámmag, tökmag, lenmag, mandula, pisztácia.

A legegyszerűbb házi kenyér - kovász nélküli- elkészítéséhez az alábbiakra lesz szükség a blog.provident.hu receptje szerint.

500 g liszt (BL80 kenyérliszt), 7 g szárított élesztő vagy 20 g friss élesztő, 10 g só, 350 ml víz, (más ízesítők, például magvak vagy fűszerek).

Elkészítés: Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet és az élesztőt. Ezután adjuk hozzá a sót is. Következik a víz hozzáadása. A víz hozzáadása után jól el kell keverni az összetevőket, amíg sima tésztát nem kapunk. Ha a tészta túl száraz, akkor adjunk hozzá még egy kis vizet, ha túl ragadós, akkor pedig lisztet. Most már jöhet a tészta dagasztása. A tésztát addig kell dagasztani, amíg rugalmas és sima nem lesz. Ezt kézzel vagy robotgéppel is megtehetjük. A dagasztott tésztát nagy tálba tesszük, letakarjuk egy nedves konyharuhával, majd hagyjuk megkelni. A kelési idő általában 1-2 óra, de ez attól is függ, hogy milyen hőmérsékleten tároljuk. Miután a tészta megkelt, kiveszünk belőle egy darabot, majd megformázzuk a kívánt formát. Ezt egy lisztezett felületen érdemes elvégezni. Ekkor elérkeztünk a kenyér sütéséhez. A tésztát mindig előmelegített sütőbe tesszük. Általában a kenyereket 200-220 fokon sütjük, de a pontos hőmérséklet függ az adott recepttől és a kenyér típusától. Sütés előtt érdemes a tetejét bevágni, hogy szépen megsüljön.

Forrás: uni-bge.hu, mki.gov.hu