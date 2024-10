A dunaújvárosi református templom felújítási munkálatai során az épület építészeti szépsége, modern funkciói és a közösség igényeinek kiszolgálása egyaránt fontos szerepet kapott. A felújítás részleteiről Czeglédi Péter Pál, a gyülekezet lelkésze számolt be lapunknak.

A dunaújvárosi református templom felújítása nemcsak a közösség komfortját szolgálják, hanem azt is biztosítják, hogy a helyi református gyülekezet hosszú távon megőrizhesse hitéletét ebben az épületben – fogalmazott az interjúban Czeglédi Péter Pál lelkész (képünkön)

Fotó: Török Tímea

A dunaújvárosi református templom történeti és építészeti jelentősége

Az 1985-ben épült templom a szocreál stílus egyik egyedi példája, amely hűen tükrözi Dunaújváros modern, acélipari örökségét, városunk ikonikus épülete. Formája csonkolt kockára emlékeztet, a belső terek kialakításában pedig meghatározó az acél térrács szerkezet. Az épület stílusa eltér a hagyományos templomépítészettől, így már akkoriban is figyelemfelkeltő volt. Az évtizedek alatt azonban az épület állapota több területen is megérett a korszerűsítésre.

Fotó: Laczkó Izabella

A felújítás részletei

A felújítás során az épület portáljának üvegezése, tartórendszere klímatechnikája és villamoshálózata teljesen megújult, valamint az épület belső vakolása is elkészült. Korábban a fűtés költséges és kevéssé hatékony megoldásokkal valósult meg, ám a most beépített hűtő-fűtő rendszerek nemcsak energiatakarékosabbak, de kényelmesebb környezetet is biztosítanak az istentiszteletek alatt.

A belső terek is jelentős átalakuláson mentek keresztül. A korábbi, már nem funkcionális szószék elbontásra került, helyette egy mozgatható, modern alternatíva került a helyére, amelyet a régi imaház elemeiből építettek újra. A templombelső faburkolata is megújult, modern és esztétikus megjelenést kölcsönözve a belső térnek, ugyanakkor megőrizve a tradíciókat és az épület történeti jelentőségét. A főbejárat, a kistermet elválasztó, valamint a gyermek istentiszteletek alagsori helyszínén is kicserélték a nyílászárókat.

Ezek az újítások nemcsak a közösség komfortját szolgálják, hanem azt is biztosítják, hogy gyülekezetünk hosszú távon megőrizhesse hitéletét ebben az épületben

– fogalmazott Czeglédi Péter Pál lelkész.

Fotó: Laczkó Izabella

A dunaújvárosi református templom udvara is megújult

A felújítás nemcsak a templom épületét érintette, felújították a lelkészlakás egyik fürdőszobáját és a templom udvara is megszépült. A terasz és a kert teljes felújításon esett át, amely még harmonikusabbá teszi a közösség mindennapi életét és összhangját az épülettel. A lelkész kiemelte, hogy a közösségi területek ápolásában a gyülekezet tagjai is aktívan részt vesznek, és a templom területének megőrzése közös feladatként jelenik meg a közösség életében.