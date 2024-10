Miért beszélsz erről nyilvánosan?

– Hogy tudatosuljon az emberekben. Nagyon sok olyannal találkozom, hogy „rajta nem látszik, akkor nincsen baja”. Ez nem csak nálam, nagyon sok nőnél van még így. Nem biztos, hogy egyből kemót kap, és akkor neki nincs semmi baja? Ez az egyik. A másik, hogy igenis tudniuk kell a velem egykorúaknak, sőt a fiatalabbaknak is (és nagyon nehéz beleverni némelyik fiatalnak a fejébe), hogy igenis figyeljen oda magára. Nem a „haverokbulifanta” a legfontosabb mindig. Néha állj meg és nézz körbe, nézz magadba, hogy mi történik veled! Foglalkozz magaddal, ne csak azzal, hogy most megyünk ide, megyünk oda, és de nagy sztárok vagyunk, hanem néha állj meg egy kicsit, gondold át az életed, és

igenis figyelj oda magadra!

Nagyon sokan megrökönyödnek, hogy „Úristen, hogy te ilyen fiatal vagy!” De még mindig nem annyira elterjedt, hogy ezt tudatosítsák magukban, hogy igenis, ha csak 45 éves kortól küldenek papírt, akkor évente szánjál magadra 30-40 ezer forintot! Menj el magánba és csináltasd meg a vizsgálatot, mert fontos! Tulajdonképpen ezért, hogy felhívjam az emberek figyelmét. Egy kicsit talán felnyitja a szemüket, és lehet, hogy empatikusabbak lesznek. Ha csak két embernek tudok segíteni azzal, hogy én 28 évesen ezt felvállalom, akkor már jó vagyok.

Forrás: Jót, Szívből – Dunaújvárosért Facebook oldalal

Más ember leszel, hogyha kijössz ebből?

– Az biztos. Szerintem már most nagyon sokat változtam. Most is önzetlen vagyok, de régen ez nagyon káros önzetlenségbe ment át. Nem számított, hogy magamat elnyomom, semmi, csak másnak tudjak segíteni. Most már úgy vagyok vele, hogy teszek rá, hogy mi van másokkal. Van, mikor teszek rá. Mármint most is érdekel, de most azt mondom, hogy éppen magammal vagyok elfoglalva, térjünk rá vissza egy nap múlva! Holnap már tök jól leszek, és akkor mondjad, mi a problémád, de ne most! Szóval,

én is jobban átértékeltem nagyon sok dolgot.

Hogy tök jó, hogy anyámmal beszélhetek minden nap. Ezek természetes dolgok voltak, és most is természetesnek veszi az ember, mert van neki. Aztán amikor rájön arra, hogy elvesztheti, akkor rájön. Természetes volt, hogy anyám minden nap főz ránk, de anyának jól esik, ha néha én főzök rá. Ne legyen természetes, hogy mindenki szeret, hanem igenis te is szeress vissza! Te is tegyél azért, hogy tudjanak még jobban szeretni, vagy hogy te tudj még jobban szeretni! Szóval azt hiszem, hogy már most elkezdett tanítani ezekre. Meg elkezdtem figyelni magamra. Bakancslistát írtam. Ez is tök jó dolog, de nem csak a bakancslistámat írom (sose lesz kétszázmillóm, de az is rajta van), hanem olyankor elgondolkozom azon, hogy mivel tehetem magam boldoggá. Elgondolkodom azon, hogy tök jó, mert ma süt a nap és többet tudtam a kutyámmal játszani. És ez már egy boldogságforrás, nem arra gondolok, hogy tegnap meg szakadt az eső. Szóval apróságok. Sokkal jobban értékelek dolgokat, mint eddig, olyanokat is, amiket eddig nem is értékeltem.