Idős előszállási lakókkal telt meg csütörtökön délután az előszállási Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár színházterme.

Idős és nyugdíjas előszállási lakóknak szólt a köszöntés

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

Az önkormányzat által szervezett esemény apropóját az idősek világnapja adta, ám világnaptól függetlenül is ez az a korosztály - amelynek tagjai mind a mai napig sokat tesznek lakóhelyükért, a község közösségéért - kár minden nap megérdemelnék a köszöntést, de ha arra nem is tartanak igényt, a köszönetet mindenképpen.

A gyerekek lélekmelengető műsort adtak

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

Nekik szóltak a település polgármestere, Kanik Péter szívhez szóló gondolatai is. Az eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője, Varga Gábor, aki szintén méltatta az ünnepet, és hálás szívvel beszélt az idős emberekről.

Idős és szépkorú köszöntés

A rendezvény hagyományos és szeretetteljes részeként a polgármester külön is köszöntötte Előszállás 70, 75, 80, 85, 90 és 90-nél idősebb polgárait. A gyermekek előadása szintén mindig örömteli mosollyal járja át a nagymama és nagypapa korúak szívét-lelkét. Így történt ez most is, amikor a műsorban felléptek az előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai, valamint a Patakparti Óvodába járó gyerekek.

Varga Gábor országgyűlési képviselő vágta fel az ünnepi tortát

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

Szintén csodálatos pillanata volt az eseménynek a tortázás. A község Sarokház Cukrászdájának jóvoltából egy gyönyörű, óriási torta édesítette meg az idősek napját.

Ihos József személyében Kató néni hozott óriási nevetéseket az előszállási művelődési házba

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

És hogy az édesség mellől a jókedv se maradjon el, sztárvendégként Ihos József Kató nénije csalt könnyekbe kitörő nevetést a résztvevők arcára.