A kérdésben megkerestük dr. Berta Lászlót, a Dunagabona Kft. (a Pentele Mezőgazdasági Zrt. tulajdonosa) ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, hogy nem szakembere a témának, de véleménye szerint a Duna vonalában nem járható az az út, amit felvázoltunk.

- Dunaújváros térségében magas a partfal, ezért nem megoldható a víztározók létrehozása.

A Tisza esetében azonban el lehet gondolkodni azon, hogy miként lehetne a talaj vízvisszatartó képességét növelni.

Font Sándor országgyűlési képviselő az ügyben a Facebook-oldalán az alábbiakat írta: -

A közösségi médiában rengetegen kérdezték, hogy ezt a nagy víztömeget miért nem fogjuk meg és engedjük bele a Dunából kiágazó csatornákba?

Mert ezt azonnal, az áradás alatt nem lehet megtenni, hiszen ahogyan mindenhol van veszélyhelyzeti protokoll (a tűzoltóknál, a mentőknél, az iskolákban, az óvodákban, de még a "hétköznapi” munkahelyeken is), akkor miért furcsa, hogy ezt a vízügy területén is alkalmazzák? A vízügyi szakembereknél árvízi protokollnak hívják. Ez azt jelenti, hogy minden, a Dunából kivezetett csatornát le kell zárni a zsilipeknél, ráadásul ezeket a zsilipeket még ellentámasztással meg is kell védeni, hogy a víz nyomása nehogy betörje őket (egyszerű fizika, a töltések jóval nagyobb nyomást bírnak, mint a közbe iktatott zsilip). Ha megnyitották volna ezeket a zsilipet, akkor fennállt volna annak a veszélye, hogy olyan mennyiségű víz áramlik ki, amely elönti a csatorna menti településeket, hiszen a csatornák melletti töltések nem olyan magasságra lettek tervezve, mint a dunai főgát töltésmagassága.

Úszott volna például Akasztó és Kalocsa is.

Adódik a kérdés, hogy akkor miért nem nyitották csak résnyire a zsilipeket. Ezzel is lett volna probléma. Azonban most, hogy levonulóban az ár, most van lehetőség arra, hogy megnyissák azokat a zsilipeket, ahol már az árhullám nyomása nem akkora, hogy veszélyeztetné ezeknek a zsilipeknek a szabályszerű működését.