Bizonyára sokan hallottak a Tesco „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű programjáról, amit 2016-ban indított az áruházlánc: tavasszal és ősszel hirdettek fordulókat, amelynek során először helyi közösségektől, iskoláktól, civil szervezetektől, alapítványoktól vártak projektötleteket. Ezek közül körzetenként kiválasztottak három-három pályázatot, amelyekről aztán a vásárlók szavazhattak a vásárlások után járó zsetonnal. Minél több voksot kapott egy projektötlet, annál nagyobb eséllyel részesülhetett támogatásban. Idővel már mindhárom projektötlet kapott támogatást, és a vásárlói voksok száma határozta meg, hogy mekkora összegben (400, 200, illetve 100 ezer forintban).

A Vasvári iskola udvarán 2023. októberében adták át a logikai parkot, amely a Tesco támogatásával valósulhatott meg. Az új programra ilyen helyi kezdeményezésekkel is lehet pályázni

Fotó: Laczkó Izabella

A program indulása óta 15 fordulót bonyolítottak le, és összességében 570 millió forintot biztosítottak több, mint 2200 helyi projektre. Ebből 21 millió forint jutott a Fejér vármegyei közösségi élet fejlesztésére. Most ősszel például a Vasvári iskola 400 ezer forintot nyert egy játéksziget kialakítására, de támogatást kaptak korábban a logikai park létrehozására is. A Petőfi iskola is többször részesült ilyen anyagi segítségben, például az udvaruk szépítéséhez, a játszóterük bővítéséhez. Sikerrel pályázott a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület játszótér bővítésre, de Templomoson egy focipályát is kialakíthattak a programnak köszönhetően. A Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány egy zenei programra, a Zenélő Kézműves Udvar megvalósítására kapott hozzájárulást, valamint virágosításra is fordíthattak pályázati forrást. Támogatásban részesült többek közt a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány is egy interaktív drogprevenciós kiállítás létrehozására.

Fókuszban a helyi ifjúság

Ezt a támogatói pályázatot immár befejezte a Tesco, viszont „Start a jövőért” néven október 14-én egy új programot indított, amely elsősorban a gyermekekre, illetve a 25 év alatti fiatal felnőttekre fókuszáló helyi projektek számára nyújt majd évente két alkalommal 57 millió forintos támogatást. Az áruházlánc főként olyan intézmények és szervezetek jelentkezését várja, amelyek javítani szeretnék a közvetlen környezetükben élő gyerekek és fiatalok tanulási lehetőségeit, készségeket és képességeket fejlesztenének, tehetségeket gondoznának, számukra programokat, helyi közösségi eseményeket szerveznének, illetve jobbá tennék az érintettek életkörülményeit. A pályázatokat ezúttal is egy független szakmai testület bírálja el, amely kiválasztja körzetenként azt a három legjobb projektet, amelyek sorsáról aztán a Tesco üzletek vásárlói döntenek a vásárláskor kapott szavazózsetonokkal. A továbbjutott pályázatok az elért helyezésüknek megfelelően 500 ezer, 300 ezer, illetve 150 ezer forintot (a korábbiaknál magasabb összeget) nyernek mind a 60 körzetben országszerte.