Harangláb, benne harang van mostantól az előszállási sírkertben. Összefogás által jöhetett létre ez a lélekharang. A köszönet és az elismerés hangján íródott vasárnap az Előszállás Nagyközség közösségi csoportba Bodri Mária bejegyzése az alábbiakról:

A harangláb alján várja a harang, hogy felkerüljön a helyére. Farkas Imre, Kovács József, Stadler Ferenc, Stadler Gábor sokat tett azért, hogy elkészüljön

„Ma reggel 9 órától egy rendkívüli esemény részese lehettem a temetőbe. Teljesen véletlenül történt. Jött Kovács József, Stadler Ferenc, Stadler Gábor és Farkas Imre munkásruhában, létrákkal, szerszámokkal felszerelve a lélekharanghoz. Először csak a harangot szerettem volna megnézni az autó csomagtartójában, de mondták a fiúk, hogy délelőtt a helyére kerül. Sőt még is be is lesz hangolva, ezért úgy döntöttem maradok. Pár fotóval szeretném megmutatni mindenkinek a folyamatot. A haranglábat Stadler Ferenc készítette el. A több évnyi munkából mind a négyen keményen kivették a részüket. Tisztelet, hála és köszönet Nekik! Délelőtt 10 óra után a harang megszólalt. Fogadják sok szeretettel!”

Forrás: Előszállás Nagyközség Fb-oldala

A bejegyzés kapcsán megkérdeztük Farkas Imrét, aki Előszállás polgármestere volt az elmúlt 14 évben. Elmondta az előzményeket, amelyek közel egy évtized távlatába nyúlnak vissza. Ugyanis a község önkormányzata 2015-2016 táján bízta meg Rohonczi ROHO Istvánt egy lélekharang megtervezésével. Először a harang makettje készült el gipszből, majd egy kiváló harangöntő elkészítette magát a harangot is, de aztán jött a Covid, ami alatt sok minden megváltozott…

Elkészült a harang

- Az elkészült gyönyörű harang itt volt nálunk, Előszálláson, de kellett még hozzá a harangláb, valamint maga a szerkezet, ami megszólaltatja. Sok emberrel beszéltem erről, sokan ígértek segítséget, de mindig csak húzódott a dolog, egészen mostanáig. Míg Stadler Ferenc elvállalta, ha viszünk neki faanyagot, megcsinálja a haranglábat, Stadler Gábor segítségével. Az apósom, Kovács József pedig a harangozó szerkezet elkészítését vállalta el, soha nem volt még dolga ilyennel, de azt mondta, megpróbálja. Készült a harangláb, többször mentünk segíteni, forgatni és mozgatni a faanyagot, mire a váza meglett, hiszen nagyon hosszú és nehéz lábazati elemekről van szó.