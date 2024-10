A DUE közel ötmilliárdos felújításának részleteiről annak kezdetén még tavaly augusztusban sajtótájékoztatón számoltak be az egyetem épületében, amiről lapunk is tudósított. Az eseményen jelen volt Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora, valamint a felsőoktatási intézmény, illetve a kivitelező cég, a ZÁÉV képviselői is.

A DUE felújításáról tavaly agusztusban tartott sajtótájékoztatót, dr. Molnár Krisztián, dr. András István, dr. Mészáros Lajos és Süli János

Fotó: Laczkó Izabella

Akkor dr. Mészáros Lajos kiemelte, a kormány fontos feladata minden olyan beruházás ösztönzése, amely a hazai kulturális javak és az épített környezet megóvását szolgálja.

A cél, hogy olyan építészeti megoldások jöjjenek létre, amelyek hosszútávon maradandó értéket képezve szolgálják a jövő nemzedékének érdekeit, fenntarthatóak és energiahatékonyak.

Dr. Molnár Krisztián úgy fogalmazott, hogy a Dunaújvárosi Egyetem a vármegyénk egyik kimagasló oktatási intézménye, és látható, hogy a modellváltás jó irányba vitte a DUE fejlődését. Méltatta a közel ötmilliárd forintos beruházás jelentőségét, és a hallgatói létszám növekedését is. Hangsúlyozta, az egyetem fejlődése közös érdekünk, vármegye határokat átívelően is.

A beruházás teljes költsége közel nettó 4,7 milliárd forint, amelyet a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány a Magyar Bankholding Zrt. előfinanszírozása mellett a rendelkezésére álló intézményfejlesztési forrásból finanszíroz.

Most a Magyar Építők építőipari szakportál számolt be nagyon részletesen a munkákról és a felújítás állásáról.

Forrás: Magyar Építők

Mint írják, a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói létszámának dinamikus növekedése és a főépület modernizálásának kettős igénye nyomán, 2023 nyarán kezdődött el az oktatási intézmény egyetlen, megmaradt szocreál stílusú épületének felújítása. Az idei tanévben 1200-an kezdték el felsőfokú tanulmányaikat az egyetemen, így már összesen 3500 hallgatója van az intézménynek.

Tíz ütemben születik újjá a 6400 négyzetméteres épület

Bő egy év leforgása alatt modernizálják az egyetem főépületét az ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft. tervei alapján. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány megbízásából a munkálatokkal megbízott ZÁÉV 2023 júliusában vehette át a munkaterületet, ahol Takács István Zoltán, a projekt főmérnökének irányításával, elkezdődött a kivitelezés tíz szakaszra bontott feladatainak megvalósítása.