Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dr. Szilágyi Örs főigazgató megerősítette ezeket a gondolatokat. „Zsuzsi gondolatait csak továbbvinni, megerősíteni, támogatni tudom. Mi is ezt látjuk a kórház berkein belül. Igyekszünk minél többet megtenni a betegekért, de egy betegséget, ha már kialakult, ha elindult egy kóros folyamat, már sokkal nehezebb megállítani, jó irányba terelni a folyamatokat. Ezért kell felhívnunk mindenkinek a figyelmét a közösségnek a támogató erejére, de az öngondoskodásra is. Mint klinikus, intenzív terápiás és aneszteziológus nagyon sok emlősebészeti műtétnél voltam jelen. Ott az ember látja, hogy ez is egy olyan betegség, ami nem válogat, fiatalokat, időseket egyaránt érinthet. Az ember szíve összeszorul, amikor azt látja, hogy már nehéz segítséget nyújtani, mert későn jutottak el oda. Számomra ez egy személyes küldetés is, hogy minél inkább felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy el kell menni az orvoshoz el kell menni a szűrésre.”

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Csapó Nóra érintettként szólalt meg. „Azért tudtam ezt az egész rendezvényt megálmodni, mert a legrosszabb része elkerült a betegségnek, így maradt erőm, hogy mások figyelmét felhívjam arra, hogy időben felfedezzék magukban az elváltozást. Nekem most már a második emlődaganatom volt, az első nyolc évvel ezelőtt. Minden évben eljártam a szűrővizsgálatokra. Idén januárban újra tünet nélkül daganatot találtak bennem. Próbáltak megnyugtatni, hogy jóindulatú, de a nyolc évvel ezelőtt megélt pillanatok hatványozták a kétségbeesést és a félelmet. Úgyhogy én egy percet sem vártam a műtéttel, amelynek során a mirigyállomány nagy részét az én kérésemre eltávolították, hogy minél kevesebb lehetősége legyen a betegség kialakulásának a későbbiekben. A következő gondolatom pedig Petrás Gábor és a Jót,- Szívből Dunaújvárosért! csapat volt, hogy ennek mindenféleképpen hangot szeretnék adni, hogy ezzel meg lehet küzdeni, hogyha időben észrevesszük. Mert ebből bármi is lehetett volna évek múlva. Ha egyetlen egy nőt is meg tudunk menteni, vagy segíteni tudjuk, akkor már nyert ügyünk van.”