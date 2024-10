A címben szereplő mondat Julius Cesarhoz köthető. A napjainkban a nemzetközi politikában is meghonosodott kijelentés ebben a felgyorsult és embertelen világban még veszélyesebb. Az látható, hogy a háború üzleti befektetés, az elhunyt katonák meg sajnos „leírt veszteségek”. E mögött azonban olyan emberek, áldozatok vannak, akik soha nem akartak fegyvert fogni, akik csak békében akartak élni családjukkal, szeretteikkel. És nem hagy nyugodni az, hogy mindezt – legyen az az ukrajnai vagy a közel-keleti háború – a tengerentúlról gerjesztik, pénzelik, mintegy üzleti befektetésként, bedarálva ezzel Európa gazdaságát is. Ne legyenek illúzióink, az újjáépítést is ők fogják finanszírozni! Szintén üzleti alapon.