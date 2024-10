Gépkocsifeltörők okoztak károkat a városban. Egyik olvasónk arról számolt be, hogy szeptember 29-én, vasárnap éjjel a Babits utca környékén több parkoló autót is feltörtek. Értékeket vittek el belőlük, de volt, ahol például egy ásványvizes üveget hagyott hátra a tettes (vagy tettesek). Úgy tudjuk, az érintett gépjárműtulajdonosok értesítették a rendőrséget is, ezért az ügyben hivatalos tájékoztatást kértünk.

Gépkocsifeltörők garázdálkodtak Dunaújvárosban

Fotó: Zantleitner Ingrid/MW-illusztráció

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt írta tájékoztató levelében, hogy 2024. szeptember 29-e éjszaka Dunaújvárosban, a Babits Mihály utcában két gépkocsit ismeretlen tettesek feltörtek, melyekből elektronikai eszközöket (mobiltelefon, táblagép), egy harmadik lezáratlan járműből szerszámokat tulajdonítottak el.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetése miatt folytat büntetőeljárást.

Az áldozattá válás elkerülésének érdekében néhány prevenciós tanácsra is felhívja a rendőrség az állampolgárok figyelmét. Mint azt hangsúlyozzák, nyitott állapotban egy pillanatra se hagyjuk magára autónkat! Minden alkalommal győződjünk meg manuálisan is a jármű lezárt állapotáról!

Figyeljünk nagyon amikor magára hagyjuk a járművünket. Ne hagyjunk a gépjármű utasterében értékeket! Lehetőség szerint válasszunk őrzött parkolót, kerüljük az elhagyatott, kivilágítatlan helyeket! Ki- és beszálláskor ügyeljünk arra, hogy semmi és senki ne terelhesse el a figyelmünket! A tolvajok sokszor párban dolgoznak.

Amennyiben autófeltörés áldozatává válunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót! A rendőrség kiérkezéséig ne nyúljunk semmihez, őrizzük meg a helyszín állapotát az eredményes felderítés érdekében.