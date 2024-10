„Nagy várakozással tekintünk a Dunaújvárosi Egyetemmel megvalósuló együttműködésünk elé, ami meggyőződésem szerint mindkét fél számára új lehetőségeket kínál majd. Idén májusban adtuk át Dunavecsén a legújabb okosgyárunkat, a Duna Smart Power Systemst (DSPS), ami az ott alkalmazott fejlett technológiáknak köszönhetően kiváló lehetőséget kínál az intézmény hallgatói számára, hogy üzemi körülmények között szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat a legmodernebb megoldások használatáról. Emellett természetesen bízunk abban, hogy az általunk támogatott képzéseken és programokon részt vevő hallgatók közül sokan gondolják majd úgy, hogy érdemes lesz nálunk elindítani a karrierjüket, és csatlakoznak hozzánk” – tette hozzá Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója.

Fotó: DUE

A Schneider Electric küldetésének tekinti a szakmai utánpótlás biztosításának támogatását, a tehetséges fiatalok képzésének segítését, ennek jegyében több hazai felsőfokú oktatási intézménnyel is együttműködik a társaság. Idén februárban adták át az órákra való készülést és a közösségi életet egyaránt segítő hallgatói zónát (Impact Zone) a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán a cég támogatásával. Tavaly ősszel pedig több kurzust is tartottak a vállalat szakemberei az intézmény hallgatói számára. Komoly múltja van már a Schneider Electric és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) közötti együttműködésnek is, hiszen még 2019-ben jelentették be, hogy a társaság támogatásával hiánypótló tantárgyi projekt indul az intézményben. 2022-ben pedig a BME és a vállalat közötti kapcsolat további megerősítését szolgáló megállapodás mellett egy Magyarországon egyedülálló projekt elindítását is bejelentették, melynek keretében micro-grid rendszert építenek ki az intézményben található Ipar 4.0 Technológiai Központban.