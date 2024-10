Az Ezermester verseny fő feladat egy rovarház elkészítése volt egy tervrajz alapján, természetesen egyedi megoldásokkal. A Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola az általános iskolák végzős diákjai számára hirdette meg ezt a nem mindennapi verseny.

Ezermester versenyre várták a végzős általános iskolásokat a Hildbe

Két fős csapatok jelentkezését fogadták el. Összesen hat kétfős csapat nevezett be öt iskolából. Nagyon ügyes alkotások születtek, amelyek nem csupán a készítőik ügyes kezét dicsérik, hanem iskolájukba is kerülnek, ezzel helyet biztosítva a fészkelő rovaroknak a téli menedékéhez. Az elkészített rovarhotelek segítik a gyerekek környezettudatos nevelését is, azon kívül, hogy lehetőségük volt arra, hogy bebizonyítsák ügyességüket.

Az Ezermester verseny helyezettjei:

Az első három helyezett értékes ajándékcsomagokat kapott . Különdíjat kapott az egyetlen lánycsapat, a Szabó Magda Református Tagintézmény csapata!

A versenyen részt vevő kísérő tanárok is ajándékcsomagokat és frissen ültetett virágokat kaptak köszönetképpen a diákok támogatásáért.