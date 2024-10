Dr. Horváth Péter János (b2), az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója – többek között – dr. András István (b3) rektor és dr. Molnár Krisztián (j1), a Dunaújvárosi Egyetem felügyelő bizottsága elnökével közösen tekintette meg az átalakuló egyetemi épületet

Fotó: Laczkó Izabella

A villamosenergia termelés jövője szempontjából prioritást jelent az atomenergia termelés.

– Úgy érzem, hogy – a mintegy ötéves „hánykolódás” után, ami az EU taxonómia-rendeletének előkészítéséből adódott, miszerint az atom elfogadott, nem elfogadott, mennyire elfogadott, vagy éppen mennyire támogatott – végül elkezdődött egy közös gondolkodás. (EU taxonómia: A környezetbarát befektetések ösztönzése érdekében az EU szabályokat vezetett be annak meghatározására, hogy mi minősül zöld vagy fenntartható tevékenységnek – a szerk.) Dubajban, az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján 22 ország elköteleződött arra, hogy 2050-re megháromszorozza atomerőművi kapacitását 2020-hoz viszonyítva. Azoknak az embereknek pedig, akik az atomerőművek hátrányaként a kiégett fűtőelemeket veszélyes hulladéknak tartják, azt kell mondanom, hogy ez még egy nagyon fiatal iparág, hiszen a legidősebb atomerőmű sincs még 70 éves. 2030 körül el fog érkezni az az időszak, amikortól a kiégett tüzelőanyagot ismételten felhasználhatjuk. A kiégett üzemanyag nem hulladék, hanem egy másodlagos energiaforrás. Ezekkel a kísérletekkel legjobban az oroszok állnak, amelynek eredménye meggyőződésem szerint 10 éven belül meg fog valósulni. Nagy mennyiségben áramot előállítani csak atomenergiából lehet.

A megújuló energiák között egyre nagyobb részt foglal el a napenergia, Magyarország hogyan áll ezzel?

– Természetesen beszélnünk kell a napenergiáról, azonban folyamatosan hozzáférhető, nagy mennyiségű elektromos áramot – ahogy már korábban is beszéltük – csak atomerőművekkel lehet előállítani. Magyarországon ma már annyi beépített teljesítmény van naperőművekből, hogy azok a napi csúcsfogyasztást tudják biztosítani, sőt árampiacunkat export pozícióba is hozzák. Ez a kapacitás már meghaladja a 7000 MW-ot, de sajnos ezt az év óraszámainak mindössze egyötödében tudja nyújtani. A napenergia tárolása egyelőre nem megoldott, mert lehet ugyan akkumulátorokat használni, de ha azt egyszer „kisütjük”, azzal el is fogyasztottuk az abban elnyelt energiát. Az a technológia, amivel mondjuk 50 napos nyári időszak naperőműves energiáját el tudnánk raktározni az adott év decemberéig vagy januárig, ma még nem létezik. Akkora naperőművi kapacitást építettünk már ki, hogy haladéktalanul el kell kezdeni tárolók létesítését, melyre az Energiaügyi Minisztérium pályázatot írt ki, sőt el is bírálta azokat.