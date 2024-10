Magyarország egyes vidékein mindenszentek ünnepén bevett szokás volt, hogy a család halottaiért harangoztattak, máshol ételt adtak a szegényeknek. Sokan úgy hitték, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, hogy hazalátogassanak. Ezért ünnepi ételt főztek, kalácsot vagy cipót sütöttek, a családi lakoma után pedig a vacsoraasztalnál nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy azok visszatértükkor eligazodjanak a házban. Ezen a napon a munka általában tilos volt, hogy ne zavarják meg a halottak nyugalmát.

A mindenszentek ünnepét megelőző naphoz, október 31-éhez kapcsolódik az elsősorban ír (kelta) eredetű halloween. Elnevezése az All Hallows Eve kifejezésből származik, amely magyarul annyit tesz: mindenszentek éjszakája.

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk

Halottak napján, november 2-án a katolikus egyház minden elhunytról, de különösen is a tisztítótűzben szenvedő lelkekről emlékezik meg. Odilo clunyi apát 998-ban vezette be a rábízott kolostorokban az elhunytak emlékünnepét. Kezdeményezésének hátterében az a gondolat állt, hogy ha az egyház mindenszentek ünnepén megemlékezik a mennyország szentjeiről, a következő napon emlékezzenek meg az összes meghaltról is, aki a katolikus hit szerint még a tisztítótűzben szenved. A clunyi bencések gyakorlata hamarosan széles körben elterjedt. Róma, a pápai székhely a 14. században fogadta be a halottak napi megemlékezést. (Forrás: evangélikus.hu)