Idén augusztusban végezték a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei a Mondbach kúria előtt lévő szovjet emlékmű feltárását. Mint arról már korábban is beszámoltunk, a munkálatok során 28 szovjet, egy német és egy magyar katona holttestét exhumálták. Az volt a cél, hogy a forgalmas Magyar út helyett méltó nyughelyet biztosítsanak az ide eltemetett katonáknak, s ezáltal visszakapja a főtér jellegét ez az óvárosi terület. A feltárás alatt végig jelen voltak az Intercisa Múzeum munkatársai. Bizony őket is váratlan meglepetésként érte, hogy római kori maradványokat is találtak, hiszen ezt a területet nem jegyezték régészeti lelőhelyként - erről beszélt Buza Andrea, a múzeum régésze a szerdai sajtótájékoztatón.

Pintér Tamás polgármester és Buza Andrea régész a múzeumban tartott szerdai sajtótájékoztatón. Fotó: Laczkó Izabella

Elmesélte, hogy először 16-17. századi gyöngyök kerültek elő, aztán pedig egy olyan sír, amely bár az elhunyt katonák mellett volt, de kiderült, hogy ez bizony jóval korábbi időkből származhat. A sírban és a sír körül is számos ereklyét találtak, amelyeket az Intercisa Múzeumba szállították, s megkezdték a restaurálásukat. Előkerültek például aranyékszerek (nyaklánc, fülbevaló, gyűrű), bár ezek nem igényeltek sok utómunkát, szép állapotban őrizte meg a föld a nemesfémeket. A leletanyagban volt olyan fülbevaló is, amelynek közepén smaragd ékeskedett. Találtak négy pénzérmét, amelyekkel sikerült beazonosítani, hogy milyen korból származhatnak ezek a régészeti emlékek. Buza Andrea elmondta, az egyik érmén jól kivehető II. Claudius Gothicus római császár arcképe, aki 268 és 270 között uralkodott.

Négy pénzérmét is találtak, az egyiken jól látható II. Claudius Gothicus római császár arcképe. Ez segített beazonosítani azt is, hogy milyen korból való a leletanyag. Fotó: Laczkó Izabella

Egy numizmatikai weboldalon (numizmarket) azt írják, hogy bár alig két évig tartott az uralkodása, de ez idő alatt jelentős mennyiségben veretett pénzt, elsősorban a gótok feletti győzelem emlékére (többek közt a pannóniai provincia területéről, ami már földrajzilag is köthető hozzánk). Az oldal azt is jegyezte, hogy az aranyból készült pénzeket jellemzően a hadsereg kapta, az ezüstből veretett érméket a polgári lakosság, míg a bronzból készülteket az alacsonyabb rétegek.