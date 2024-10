Bajnok Tündi a vasműs tűzoltóságon dolgozik. Mivel állatbarát és állatszerető, ezért szomorúan látta, hogy az elcsendesülő gyárban a magukra hagyott kis kedvencek magukra hagyva lézengenek.

Bajnok Tündi az elhagyott vasműs cicákért hozott létre közösséget-

Korábban, amolyan vállalati macskák voltak. A dolgozóktól mindig volt számukra, ha más nem is, de ételmaradék mindig, elég kezesek is lettek, hiszen simogatásban is volt részük bőven. Most megváltozott a helyzet. A kiüresedő gyártelepen éhesen kóborolnak a korábban kedvencnek számító négylábúak.

Bajnok Tündi segítséget kért.

- Csak nálunk a kokszoló melletti területen 21 cicát számoltam meg meséli Tündi. - Próbáltam tanácsot és segítséget kérni. Eddig a Törpi Bölcsis Szepessy Lócsy Angela adott tanácsot és segítséget, ő cicamentéssel foglalkozik, valamint egy dombóvári állatmentő hölgy is nagyon sok jó tanácsot adott. Ő javasolta, hogy csináljak közösségi csoportot, és azt is, hogy milyen módon és hogyan kellene megoldani a kóborrá váló cicák sorsát. A csoport néhány óra alatt már meghaladta a száz főt.

Megtudom, hogy mindenképpen ivartalanítani szeretnék a cicákat, és azt is, hogy a vasmű számos területén vannak magukra hagyott állatok. Nagyon örülnek annak, hogy már kaptak tápot jó lelkű adományozóktól. De ahogy a posztokból is olvasom, nem csupán ezek a tennivalók:

Elsődleges célok: a területek szerinti kolóniák felmérése, az etetés, az ivartalanítás, majd amennyiben lehet, a gazdásítás. Csak felelős állattartók részére szeretnék adni a cicákat. Bajnok Tündi számos cica és kutya gazdája, azt szeretné, ha a magukra hagyott vasműs cicák is gazdákra találnának.

Már vannak, akik felajánlottak tápot

Együtt a vasműs cicákért oldala itt érhető el