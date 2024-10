Mintegy ötmilliárd forintból teljesen megújul a Dunaújvárosi Egyetem főépülete. A kivitelezést a ZÁÉV Építőipari Zrt. végzi, a munkaterületet még 2023 júliusában vették át. A körülbelül 6400 négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkező épület teljes energetikai korszerűsítést kap, a passzív hővédelmen kívül megújuló energiát használó hőszivattyús- és hőcserélős légtechnikai rendszereket is kiépítenek. A külső homlokzatot is szigetelik, ám helyi védelem alatt áll az épület, ezért megőrzik a szocreál stílusjegyeit, ahogy a belső aulaterek jellegzetességét is. A többi belső területen teljes modernizálást hajtanak végre a szakemberek. Az egyetem szenátusának és alapítványának tagjai október 15-én egy bejárás keretében megtekintették, hogy hol tartanak a munkálatok. Takács István Zoltán, a projekt főmérnöke vezette körbe a delegációt, s beszélt a különféle gépészeti megoldásokról. Várhatóan november végén kezdődhet meg a beruházás műszaki átadás-átvétele.

Megtekintették az egyetem főépületében zajló felújítást

Fotó: Laczkó Izabella

A bejárást követően egy rendhagyó ülést tartott a szenátus az egyetem "A" épületében, amelyen jelen volt többek között dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora, Süli János, a Dunaújvárosi egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke és dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, az egyetemi alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is.

Dinamikusan fejlődő egyetem

Elsőként Süli János köszöntötte a jelenlévőket. Mint azt beszédében elmondta, örömteli, hogy idén is kiemelkedően magas létszámban fogadhatták az új hallgatókat (ráadásul úgy, hogy ebben az évben nem volt végzős szakképző osztály). Az intézmény népszerűségét mutatja az is, hogy már 400 körüli ponthatárokat állítottak a gépészeti szakterületükön. Jelenleg mintegy 3500 hallgatója van a Dunaújvárosi Egyetemnek. Konstruktív a kapcsolat a Bánki Donát Technikummal is, amelynek fenntartói joga 2021-ben került az egyetemhez. Ezzel a fúzióval egy olyan jövőképet kínálnak a fiataloknak, amely nemcsak szakmai továbbtanulásra ad lehetőség, hanem egyenes utat biztosít a munkaerőpiacra, szakmai partereikhez. Törekszenek újabb együttműködések kialakítására az ipari szektor szereplőivel, és a Bánkihoz hasonló kapcsolatot szeretnének a dunaföldvári gimnáziummal is.