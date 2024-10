Közel tízezer embernek nyújtott már segítséget, lehetőséget az EFI, azaz az Egészségfejlesztési Iroda a Rendelőintézet oldalában.

EFI - Egészségfejlesztési Iroda Gáspár Szilvia a kezdetektől koordinálja az Egészségfejlesztési Iroda munkáját.

Ennyien mindenképpen tudják, hogy mit is jelent a segítség és a lehetőség, ha a rövidített nevét, az EFI-t ejtjük ki. Itt pár perc alatt rendelkezésre álló, ingyenes szűrésen vehetünk részt. Információt kaphatunk a testzsírunkról, az izomtömegünkről, a vércukor szintünkről. Nem csupán adatokat, még csak nem is csak tanácsokat az eredmények ismeretében arra, mit együnk, mit tegyünk, hanem lehetőségeket, hogy amin szeretnénk, azon változtatni is tudjunk. Az egyetlenről és a legdrágábbról beszélgettünk az Gáspár Szilviával,az iroda koordinátorával.

Gáspár Szilvia vagyok, az Egészségfejlesztési Iroda koordinátora. Dunaújvárosban élek két gyermek édesanyja vagyok. 1993-ban végeztem a Lorántffy Zsuzsanna Szakközép iskolában, azóta a Szent Pantaleon Kórházban dolgozom. Belgyógyászaton mint felnőtt szakápoló, majd 2004-ben elvégeztem az intenzív szakápolói szakot, és 2013-ig az Intenzív osztályon dolgoztam. Az iroda megnyitása óta itt dolgozom, részt vettem a tervezésben és az iroda kialakításában. Fontosnak tartom a megelőzést és célom, hogy erre a lakosság figyelmét felhívjam. Hiszem és vallom, hogy az egészségünk fontos kincs, vigyázzunk rá!

A mozgásprogramok nagyon hangsúlyosak az Egészségfejlesztési Iroda programjai között.

- Milyen megelőző szolgáltatásokat tud nyújtani az Egészségfejlesztési Iroda?

- Vannak tanácsadásaink, klubjaink és tréningjeink, mozgásprogramjaink, foglalkozunk mentális egészségfejlesztéssel és szűrésekkel. Csak néhány a tevékenységeink közül a teljesség igénye nélkül. Rendkívül népszerű a diétás tanácsadásunk, amely lehet egyrészt az egészséges életmóddal kapcsolatos, illetve lehet betegségspecifikus diéta is. A mozgásprogramjaink közül kiemelném a nordic walking-ot, azaz északi gyaloglást, de nagyon sokan keresik fel a gerinctornánkat, a gerincjógát, illetve medencefenék izomtornát is. A testünk karbantartása mellett fontos feladatunknak tartjuk a mentális egészségfejlesztést is. Ebben segítséget nyújt egyéni pszichológusunk és mentálhigiénés szakemberünk is, de dolgozunk egészségpszichológussal, illetve számíthatunk kineziológusunk szakértelmére is, ő havi egyszer vezet egy életmódklubot. Ezen kívül gyásztanácsadó segítségével egy gyásztanácsadói csoportot is újraindítottunk a közelmúltban. Érdemes a www.pantaleon.hu/efi oldalon tájékozódni rendezvényeinkről, programjainkról.