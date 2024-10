A Hunor egy olyan hazai mentőalakulat (dunaújvárosi tűzoltókkal is megerősítve), amely a különféle veszélyhelyzetek, katasztrófák során kutatási és speciális mentési feladatokat tud ellátni, legyen az árvíz, erdőtűz vagy akár földrengés sújtotta terület. A százhatvan kiképzett szakember között vannak tűzoltók, orvosok, ápolók, kutatómentők, keresőkutyás egységek, műszaki specialisták, önkéntesek. A mentőszervezetnek négy dunaújvárosi és két székesfehérvári lánglovag is tagja. Külföldi missziókra is azonnal bevethető az egység a lakosság élet-, egészség és anyagi javainak védelme érdekében. Ehhez szükséges a nemzetközi minősítés, amelyen szigorú szempontoknak kell megfelelni.

A Hunor Mentőszervezetnek 160 kiképzett tagja van, köztük négy dunaújvárosi tűzoltó is

Fotó: Szőke Péter / BM OKF

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, az Európában működő harmincnégy, úgynevezett nehéz minősítésű (USAR) csapatból Magyarország az első, amely már harmadszorra újíthatta meg az ENSZ INSARAG minősítését. A minősítő gyakorlat szeptember 24-én vette kezdetét, ezen a keddi estén kapták meg a riasztást a Hunor Mentőszervezet tagjai.

Amikor riasztást kap a szervezet, elrendelik a készültségi állapotot. A Hunor tagjainak ekkor 3 órán belül össze kell csomagolniuk és a protokollnak megfelelően el kell jutniuk a Gazdasági Ellátó Központ budapesti, Ferihegyi úti raktárbázisára (ez a főhadiszállásuk). Ha külföldi misszióról van szó, akkor legkésőbb 48 órán belül már a helyszínen végzik a szükséges beavatkozást.

A Hunor a világon bárhol bevethető a lakosság élet-, egészség és anyagi javainak védelme érdekében

Fotó: Szőke Péter / BM OKF

Minderről még Bauer Ákos tűzoltó százados, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka mesélt lapunknak annak apropóján, hogy a Hunor mentőcsapat tagjaként 2023 februárjában részt vett a törökországi földrengés mentési munkálataiban, és bajtársaival együtt tizenhét túlélőt emeltek ki a romok alól.

Szeptember 24-én Bauer Ákos is riasztást kapott a minősítő gyakorlatra.

Gyülekező és eligazítás a budapesti bázison, majd 11 tonnányi felszereléssel indultak meg a hajdúszoboszlói rombázisra

Fotó: Szőke Péter / BM OKF

Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, este nyolc órára összeállt a bázison a csapat: 83 hivatásos tűzoltó állt bevetésre készen, mellettük pedig 12 önkéntes (kutyavezető, állatorvos, statikus mérnök, az Országos Mentőszolgálat orvosai és mentőtisztjei) várta az utasításokat. Aznap éjszaka a csapat felmálházta a 36 órás gyakorlathoz szükséges felszerelést. A menetoszlop hajnalban ért a debreceni repülőtérre, majd innen mentek tovább a hajdúszoboszlói romkutató bázisra.