Sokféle játszótéri elemet telepítettek az ovisaik udvarára, ahol helyet kapott egy ivókút is. Fotó: Laczkó Izabella

Az iskolaudvar betonos burkolatú részén tizenegy férőhelyes parkolót is kialakítottak. Az igazgató elmondta, sikerrel pályáztak az abroncsgyártó vállalat Kösz, Hankook! nevű programjára, amellyel támogatást nyertek egy szabadtéri tanterem kialakítására. Ehhez eddig egy betontorzó volt az udvaron, ám a pályázati pénzből faanyagot vásároltak, amit a szülőkkel közösen lefestettek, s ebből elkészítették az új kültéri bútorokat, valamint az iskola előtti padok deszkáit is kicserélték. Az igazgató megjegyezte, van még bőven tennivalójuk, rengeteg ötletük, elképzelésük van arra, hogy miként szépítsék tovább az udvart, tervben van például a tetőfelújítás is. Ahogy lehetőségeik engedik, ezeket mind-mind szeretnék is megvalósítani a jövőben.

- Nagyon sok mindent ki tudnánk még hozni az udvarból és az épületből, ráadásul ott van B és a C szárny is, de már ez is óriási eredmény! Úgy gondolom, sikerült egy olyan modern épületet kialakítani, amely méltó egy örökös ökoiskolához, jól illik ehhez az iskolai szemlélethez. Köszönjük a fenntartónak, hogy biztosították a forrást a munkálatokhoz!- hangsúlyozta az igazgató. Szóládi Zoltán köszönettel szólt a szülőknek is, akik a nyári szünet során megvásárolták az alapanyagokat és kifestették az osztálytermeket. Jelenleg három interaktív tábla kiszállítását várják még, ezután pedig elmondhatják, hogy már minden termükben van ilyen korszerű oktatási eszköz. Ezeket egyébként a Debreceni Tankerülettől kapják, amellyel együttműködési megállapodásban van a fenntartójuk, a Hajdúdorogi Egyházmegye. Ennek köszönhető, hogy a hajdúságból érkeznek az eszközök a dunaújvárosi iskolába, innen kapnak a tanulóik laptopokat is.