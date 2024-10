A megállapodás kulcsfontosságú eleme az okleveles technikus képzések elindítása, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a technikumot végzett diákoknak akár 60 kreditpontot is elismerjenek a DUE-n folytatott tanulmányaik során, ezzel lerövidítve egyetemi éveiket. A Dunaújvárosi Egyetem a stratégiai együttműködési megállapodással rendelkező középiskolákból érkező jelentkezőknek a maximálisan adható, azaz 100 többletpontot garantálja.

2024.10.02. Együttműködési aláíráas a Dunaújvárosi Egyetemen Fotón: Dr Balázs László oktatási rektor helyettes, Dr Habil András István rektor, Dr Mozol Rita Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója, Csapó Gábor az Érdi Szakképzési Centrum kancellárja Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő SzZsE Dunaújvárosi Hírlap DH

Az egyetemi felvételi eljárás során a maximálisan adható, azaz 100 többletpontot garantál a Dunaújvárosi Egyetem a stratégiai együttműködési megállapodással rendelkező középiskolákból érkező jelentkezőknek, sőt a felvételt nyert diákok akár 60 kreditpontot is elismerjenek a DUE-n folytatott tanulmányaik során Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dr. András István, a DUE rektora, az aláírási ünnepségen kiemelte, hogy az egyetem számára mindig fontos volt a szakképzési intézményekkel való együttműködés. „Soha nem volt idegen tőlünk, hogy a szakképzésben szerepet vállaljunk. Ezt jól mutatja, hogy a Bánki Donát Technikumnak a fenntartói feladatait most már évek óta mi látjuk el,” mondta a rektor. Hozzátette, hogy a szakképzés és az egyetem közötti kapcsolatot nemcsak mint egy egyszerű együttműködést látják, hanem „egy jövőbe mutató és régi barátságokra, ismeretségekre alapozó együttműködésnek.”

Dr. Balázs László, a DUE oktatási rektorhelyettese is pozitívan nyilatkozott a partnerségről, konkrétumokról is tájékoztatott az egyetemi felvételi többletpontok és a kreditpontok számításával kapcsolatban Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Egyetemi felvételire készülve ez fontos lehet

Dr. Balázs László, a DUE oktatási rektorhelyettese is pozitívan nyilatkozott a partnerségről. Tájékoztatójában hangsúlyozta: „A diákok akár egy tanévvel is rövidíthetik tanulmányaikat, ha a technikusi képzést elvégzik, és a Dunaújvárosi Egyetemen folytatják tanulmányaikat. Egy ilyen együttműködés kölcsönös tapasztalatcserét is jelent, legyen szó laborhasználatról, infrastruktúra megosztásáról, vagy közös pályázatokról.”

Tudjuk, hogy 16 ezren nyertek felvételt idén a szakképzésből az egyetemekre-hívta fel a figyelmet Csapó Gábor az Érd SZC kancellárja Fotó: Szabóne Zsedrovits Enikő

Csapó Gábor, az Érdi SZC kancellárja, országos kitekintésében az együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint, a szakképzés és a felsőoktatás egyre szorosabb kapcsolatban áll egymással, ami egy „azonos út” a diákok számára. „Ma már nem kell választani a szakképzés és a felsőoktatás között, hiszen ezek az utak összefonódnak” – emelte ki Csapó, hozzátéve, hogy a szakképzésből a felsőoktatásba történő belépések száma is jelentős: „Tudjuk, hogy 16 ezren nyertek felvételt idén a szakképzésből az egyetemekre.”

Az együttműködés nemcsak a diákoknak hoz előnyöket, hanem az Érdi SZC dolgozóinak is továbbképzési lehetőséget biztosít. Az oktatási és technológiai szinergiákon túl a munkaerőpiacra való felkészülés is kiemelt szerepet kapott az együttműködés célkitűzései között.