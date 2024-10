Az eseményről Orosz Csaba önkormányzati képviselő osztotta meg gondolatait lapunkkal: „Ez a nap a környezetvédelemről és a természet szeretetéről szól. Igyekszünk a diákoknak megmutatni, hogy a város közepén is mennyi szépséget rejthet a természet. Bár a gyerekek csivitelése néha megtöri csendet, mégis egyedi élmények a dunaújvárosi arborétumban garantáltak, hogy testközelből láthatják és simogathatják az állatokat, megismerkedhetnek a környezetvédelemmel.”

Különleges élmények a dunaújvárosi arborétumban, erről beszélt Orosz Csaba önkormányzati képviselő

Élmények a dunaújvárosi arborétumban a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Általános Iskola diákjainak

A program során a diákok forgószínpad-szerűen járhatták végig a különböző állomásokat. Megismerkedhettek a házi állatokkal, etethették és simogathatták a kisállatokat. Egy másik állomáson az erdészet és az erdei állatok világa várta a gyerkőcöket, ahol terményeket és agancsokat is tanulmányozhattak. A legizgalmasabbnak mégis a madárbefogó pont bizonyult, ahol a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei cinegéket fogtak be, mértek meg, majd gyűrűztek meg, hogy nyomon követhessék az állatok egészségi állapotát, fejlődését és mozgását.

A program során a diákok forgószínpadszerűen járhatták végig a különböző állomásokat

Az arborétum látogatása alatt nemcsak a természet értékeit fedezték fel, hanem a hely történetével is megismerkedtek. Orosz Csaba külön kiemelte a Kádár-völgyét is, amely a XV. századig nyúlik vissza, és hamarosan emléktáblát is állítanak a Kádár család leszármazottainak tiszteletére. „Az elmúlt évben rengeteg fát el kellett távolítani, igyekszünk újakat ültetni, hogy megőrizzük a zöldterületek szépségét” – mesélte a képviselő.

A legizgalmasabbnak mégis a madárbefogó pont volt, ahol a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei cinegéket fogtak be

A diákok mellett az arborétum a helyiek előtt is nyitva áll, a téli hónapokban külön programokkal, például madáretetésekkel és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket. A látogatók támogathatják az arborétumot adományaikkal, amelyeket az állatok gondozására és takarmányozására fordítanak.