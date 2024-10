A 2019-2024-es önkormányzati ciklus szeptember 30-án zárult le hivatalosan. A júniusi helyhatósági választáson mandátumot nyert képviselők október 1-től már teljes jogú tagjai az új közgyűlésnek, de esküjüket az alakuló ülésen teszik le, amelyet Dunaújvárosban október 7-én, hétfőn tartanak.

A dunaújvárosi közgyűlés október 7-én tartja alakuló ülését, amelyen leteszik esküjüket a megválasztott képviselők. Képünk a 2019-es alakuló ülésen készült, rajta dr. Hanák Tamás, a Helyi Választási Bizottság elnöke és Pintér Tamás polgármester. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mint az a közgyűlési meghívóból kiderül, elsőként dr. Hanák Tamás, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választások végleges eredményét, aztán Pintér Tamás polgármester, majd az önkormányzati képviselők teszik le esküjüket. Ezután a polgármester illetményét állapítják meg, az előterjesztés szerint Pintér Tamásnak havonta 1,3 millió forint lesz a fizetése, és ehhez kap még havonta 195 ezer forint költségtérítést (2019-ben 997.200 forint volt az illetménye).

Az alakuló ülésen módosítják, ezzel együtt újraalkotják a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet (az SZMSZ-t). Az erről szóló előterjesztésben olvasható, hogy megszüntetik a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, lényegében összeolvasztják a jogi bizottsággal, vagyis lesz egy Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság. Ezen kívül megmarad még négy bizottság (Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság, Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság, Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság), és mindegyik tagságát kilenc főben állapítják meg.

Az SZMSZ módosítását követően szavazatszámláló bizottságot alakítanak az ülésen annak érdekében, hogy a képviselők megválasszák az alpolgármestereket maguk közül. Nem lesz nagy meglepetés, az előterjesztés szerint Mezei Zsolt, Szabó Zsolt és Barta Endre maradhat a továbbiakban is alpolgármester. Nyilván ezt a többségnek előbb kell megszavaznia az ülésen, de a Rajta Újváros Egyesület tizenegy mandátuma lényegében azt is jelenti, hogy a következő öt évben is bármit megszavazhatnak maguknak, mert a Fidesz-KDNP három képviselői szavazata és a Mi Hazák Mozgalom egy voksa együttesen sem képes megvétózni azokat.