Dunaújvárosból a nemzeti csapattal két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vett részt. emellett diszkósként is maradandót alkotott. 1990-ben azonban az Egyesült Államokba, Los Angelesbe költözött. Ott is szép karriert futott be. Dunaújvárosban a szerb Vinkóval, Bruzsa Ferenccel és Krepsz Jánossal dolgozott együtt.

Hegedűs Tibor Dunaújvárosból megsem állt az Egyesült Államokig

Fotó: LI

Dunaújvárosból Los Angelesbe



– A hetvenes, nyolcvanas években a shotokán karate egyik magyarországi központja Dunaújváros volt, itt voltak a világ legjobb mesterei, a papírgyártól pedig bőkezű támogatást kaptunk - emlékezett vissza a dunaújvárosi időkre Hegedűs Tibor.

– Teljesen hivatalosan mentem az Egyesült Államokba, tehát nem disszidáltam. Nem számítottam sem politikai, sem gazdasági menekültnek, az utazásom indítéka főképpen a kalandvágy volt. Los Angelesben Vitrédi Misi volt a mentorom, ő egyengette az első lépéseimet. Ő már akkor hosszú évek óta Amerikában élt, sajnos már nincs közöttünk. Dunaújváros nekem kis Amerika volt, hiszen ez a város úgy jött létre, hogy az ország minden pontjából érkeztek ide az emberek, az Egyesült Államokba, pedig a világ minden pontjáról. Los Angelest választottam, mivel az ottélő japán mesterekkel tudtam folytatni a karateedzéseket. Amerikában is bajnok lettem, sikerült elérnem a céljaimat, bekerültem az Egyesült Államok válogatottjába, negyvenhat évesen 1996-ban részt vettem a világbajnokságon Oszakában – tudtuk meg a sportembertől, hogyan is indult az észak–amerikai élete.

A karate mellett kitanulta a masszőr szakmát, nem is akármilyen szinten. Beverly Hillsben, Hollywoodban a Four Seasons hotelben lett masszőr az írásunk hőse, ahol sok világsztárral, sok nagyon gazdag üzletemberrel ismerkedett meg.

– Csak néhány nevet említenék meg. A sok vendégem közül kezem alatt volt például Jean-Claude Van Damme. Érdekesség, hogy ő is karatézott, és mindkettőnknek mestere volt a japán Myazaki. De vendégem volt a zenész Phil Collins, Britney Spears, a színész Dolph Lundgren, Jessica Lange, Paris Hilton. Először kapom a vendégeimet, majd már ők kértek engem, sőt, van olyan is, hogy házhoz megyek hozzájuk.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen személyiségek a gazdagok, a hírességek, Hegedűs Tibor így válaszolt.

– A vendégeim bőkezűek, kedvesek, aranyosak. Van, aki beszélgetni akar, van, aki a csendet szereti. A masszírozás egy intim kapcsolat, azzal nem lehet visszaélni. Nem kérhetek tőlük autogrammot, nem készíthetünk közös fotókat. Bár volt már olyan, hogy maguktól adtak nekem fotót, például Phil Collins, aki magyarul írta a képre, hogy a világ legjobb masszőrjének, Tibornak. Volt egy texasi vendégem, egy olajmilliomos, ő megkérdezte, mennyi volt eddig a legnagyobb borravalóm, mondtam neki, kétszáz dollár. Erre adott négyszázat azzal, hogy nehogy már ne egy texasi legyen a leggavallérabb. Paris Hilton például a masszőri szobába is hozta magával kis pomerán kutyáját. Jessica Lange rendkívül közvetlen volt, elmesélte a Postás kétszer csengett című filmjének a forgatását. Szinte majdnem barátként váltunk el. Gábor Zsazsa, amikor megtudta, hogy magyar vagyok, nagyon kedves volt velem.

Hegedűs Tibor ma már nyugdíjas, de ahogy ő fogalmazott, aktív nyugdíjas életet él. Tovább is a karatézik, oktatja is a sportágat, és a masszőrködést sem hagyta abba.

– Szeretem Magyarországot, de az Egyesült Államokat is. Sikerült azt elérnem, amit elterveztem. Második életet kaptam itt, egy újabb esélyt a kibontakozásra, megdupláztam Los Angelesben az életemet. Minden évben hazajövök, jól érzem itt magam, nagyon szívesen fogadnak a gyerekkori barátaim, sokak közül Grábics Gábor, Vincze András, Dráviczki Márton. Nem tervezem, hogy hazaköltözzek. Jól érzem magam Magyarországon és az USA-ban is. Még egy darabig szeretném ezt a kettős életet élni.