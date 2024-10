A bemelegítést figyelve feltűnt, hogy a szombathelyiek igencsak kevesen érkeztek, s mindössze tizenegy játékos volt beírva tőlük csak a jegyzőkönyvbe. A szeptemberi bajnokin a DKKA ellen simán nyertes együttesükből csupán egyetlen fő (!), Török Fanni neve köszönt vissza, az összes, mind a hat légiósuk is hinyzott, a többiek mind ifisták voltak. Ezen túl még vezetőedzőjük Olsen Bo Ruudgard sem jött el Dunaújvárosba. A DKKA oldaláról a hosszabb időre kidőlt Oguntoye Viktória mellett Szalai Babett hiányzott még a csapatból, amely remek szériában van, hiszen egymás után legyőzte az Alba Fehérvárt, illetve legutóbb parádés játékkal, tizennégy góllal a Budaörsöt.

Sallai Nikolett és a DKKA edzett egy jót az ifisták ellen

Fotó: Laczkó Izabella

DKKA - Szombathely 47-15 (20-9) DKKA: Wéninger - Horváth A. 3, Agócs 1, Paróczy 6, Kellermann 3, Kpodar, Török 4. Csere: Terzic 5, Somionka 4, Sallai 3, Gerháth 2, Luchies 3, Borgyos 5, Arany 5, Gajdos 3. Vezetőedző: Gulyás Péter. Szombathely: Pados - Szákovics 1, Gönczöl 5, Kasper, Szlámer 1, Takács, Török 6. Csere: Horváth Lara (kapus), Ihász 2, Horváth Luca, Szabó-Rácz. Edző: Mirko Vujovic- Hétméteresek: 3/3, illetve 6/3. Kiállítások: 6, illetve 4 perc.

Hazai góllal kezdődött a meccs, amire a 19 éves Gönczöl válaszolt. Aztán egy kimaradt helyzet után már a vezetést is megszerezhette volna, de Wéninger védte hetesét. Utána valahogy nem találta még a ritmust a Kohász, a 18 éves Pados a kapuban nem egy védést mutatott be (57 százalékos hatékonyságnál járt), a 10. percre csak Horváth Anna - aki Törökkel együtt a másik szélen kezdőként lehetőséget - tudott kétszer betalálni neki. Szerencse, hogy az ellenfél is elég sok hibával támadott. 3-1-nél aztán Gulyás Péter máris időt kért, hogy rendbe szedje a sorokat.

A kis megbeszélés után két perc alatt máris annyi találatot jegyzett a DKKA, mint előtte összesen, 6-2. A 15. percben 9-5-nél tartottak a felek, amikor jött Sallai, Borgyos, Luchies, Terzic - azaz szinte teljes sorcsere. Sallai kijött tíz méterre zavarót védekezni, hogy ezzel is megzavarják az ellenfél támadásait. Ez részben sikerült is, de egy-egy bosszantó hiba is becsúszott a Kohász játékába, a 19. percben 12-7-nél a vendégek kértek időt, akik addig derekasan igyekeztek helytállni. Persze, kérdés volt, hogy a fiatalok meddig tudják tartani a tempót az újvárosiakkal.