A bajnokság ötödik fordulójában első győzelmére készült a DKKA csapata, bár egyáltalán nem ígérkezett könnyű feladatnak e cél teljesítése, hiszen az Alba Fehérvár nem is egy bravúros eredményt mutatott már a szezonban. Igaz, legutóbb egy góllal kikaptak az addig pont nélkül álló Békéscsabától. A vármegyei rangadón a DKKA két korábbi játékosa, Débora Moreno és Malgorzata Trawczynska korábbi csapata ellen lépett pályára.

Borgyos Panna négy góllal zárt a DKKA-ban

Fotó: LI

Moreno az Alba honlapjának így nyilatkozott a meccs előtt: - Eddig mindkét hazai meccsünkön remekül játszva nyertünk, bízom benne, hogy a jövőben idegenben is ugyanilyen energiával lépünk pályára.

Tudom, hogy ez a meccs olyan, mint egy derbi, ezért őrült hangulatú mérkőzésre számítok. Ez egy olyan mérkőzés lesz, ahol mindkét csapat a végsőkig küzd majd a két pontért.

- Nagyon koncentrálnunk kell a játék minden vonatkozásában, hogy megtarthassuk győzelmi sorozatunkat itthon.

Trwaczynska: - Tisztelem a korábbi csapatomat, és hiszem, hogy minden mérkőzés egy lehetőség a tanulásra és a fejlődésre. Izgatottan várom az előttünk álló kihívást. A csapatmunka és a kommunikáció döntő fontosságú lesz a DKKA-val szemben. Fontos, hogy összpontosítsunk céljainkra, és stratégiáinkat a játék alakulása alapján alakítsuk ki.

A DKKA erősítése a meccs előtt

A Kohász oldaláról is nagy csatára számítottak, viszont a csapat jelentős erősítést kapott a meccs előtt.

Egyrészt Oguntoye Viktória sérülése miatt november végéig visszatért korábbi csapata kapujába kölcsönbe Debrecenből Gabrijela Bartulovic. Továbbá pénteken jelentette be a klub a szerb jobbátlövő, Jelena Terzic leigazolását - mindketten már pályára is léphettek szombaton.

Bartulovic védéseivel kezdődött a meccs, aztán vezetést szerzett a Kohász, amit kiegyenlített az Alba - így ment ez 4-3-as újvárosi vezetésig. Ezt követően a DKKA remek percei következtek, a fehérváriaknak semmi nem jött össze, ellenben a vendégek még négy gólt pakoltak be a hazai kapuba.

A Fehérvár nyolc perc után tudott újra eredményes lenni, s kicsit össze is szedték magukat, ezáltal csökkentve a hátrányukat. 11-8-as vendég előnynél hosszabb időre befagyott az állás, amit az Alba billentett ki Trawczynska góljával, ami után Gulyás Péter időt is kért. Ugyan továbbra is mindkét oldalon sok volt a hiba támadásban, de a félidő hajrája a Kohásznak sikerült jobban, kiváló védekezésre alapozva megnyugató előnnyel mehettek a szünetre.