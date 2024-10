A Dunaújvárosi Egyetem holnapján részletes tájékoztatást olvashatnak az érdeklődők a pályázatról, ami azért is fontos, mert a pályamű írása közben a diploma előtt álló hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók a pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

Ösztöndíj-pályázatra hívja fel a diploma előtt állók figyelmét a Dunaújvárosi Egyetem

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / archív

A diploma előtt állók közül az alábbiak pályázhatnak

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2024-25. tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.

A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, amit teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek.

A pályázatok értékelésnél a két megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak be munkákat:

szabadalom/használatiminta-oltalom,

védjegy és formatervezésiminta-oltalom,

szerzői jog

szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2024. december 2. A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2025. március 21.