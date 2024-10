Rózsaszínbe öltözött az uszoda lelátójának nagy része szombaton, ugyanis a klub a mellrák elleni kampányhoz csatlakozva arra kérte szurkolóit, ilyen színben érkezzen, aki teheti. A két játékvezető, illetve a szakvezetők ruháján is ott volt a rózsaszín szalag. A DFVE egyből világsztár alakulattal kezdett az első körben, hiszen a Sabadell a Bajnokok Ligája címvédője, illetve nemrég megnyerte az európai szuperkupát is. A klub játékosa többek között a dunaújvárosiak korábbi kedvence, a világbajnok és Párizsban bronzérmet szerzett holland válogatott kapus, Laura Aarts. Azaz, ha valaki, ő aztán alaposan ismerte a hazai játékosokat. Illetve ide igazolt a szakág egyik legnagyobb játékosa, Keszthelyi Rita is.

A Kardos testvéreket köszöntötte Nagy Attila, a DFVE elnökségi tagja

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A találkozó előtt a DFVE elnökségi tagja, Nagy Attila köszöntötte a U19-es Eb-n ezüst, az U18-as világbajnokságon bronzérmet szerzett magyar válogatottban szerepelt Kardos Dominikát és Kardos Laurát.

A hazai csapatból a sérült Szabó és Somogyvári mellett hiányzott a görög légiós, Katsimpri is. Ő a BL-selejtező utolsó meccsén piros lapot kapott, amiért most töltötte le egy meccses eltiltását.

Aarts hárítása nyitotta a találkozót, aztán egy jó védekezés után a támadóidő letelte előtti pillanatokban Kardos Laura ejtett szép gólt. Horváth iskolaszerűen előzte meg a spanyol centert, ám nem sikerült élni a lehetőséggel, a fordulásból pedig Keszthelyi egyenlített. A meccs első kiállítását a negyed felénél Kardos D. szedte össze, ezzel pedig azonnal éltek a spanyolok Leiton révén, így már náluk volt az előny. Megkapta a maga fórját is a hazai csapat, de a blokkon elhalt a lövés. Garda büntetését sikerült kivédekezni, itt meg Mahieu blokkolt. Miután csak az oldalhálóba kötött ki a dunaújvárosi támadás végén a labda, a kontrából Gonzalez mattolta Maczkót. A negyed vége előtt ismét fórba került a DFVE, Horváth centerben került ziccerbe, de Aarts védett.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A spanyolok hozták el a labdát a második ráúszásnál, Horváth ötméterest érően szabálytalankodott, a büntetőt pedig Keszthelyi bevágta, 1-4. Aztán Horváth a túloldalon kiállítást harcolt ki, de még lövésig se jutott a csapat, elpasszolták. Szerencsére az ellenfél is rontott, aztán Kardos Dominika lökete szállt kapu mellé. A hibákat pedig könyörtelenül büntette a Sabadell, és már néggyel vezetett. Két centerrel próbálkozott a DFVE Mahieu mellé Sümegi ment be, előbbi birkózott ki egy kiállítást, de Aarts bravúrral védett. A kipattanót sikerült megszerezni, ám kontrát fújt a német játékvezető.