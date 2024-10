A díjazottak

Daruszentmiklós iskolájában mi történt?



Megnyitó

Németh Mónika a Daruszentmiklósi Benedek Elek Tagintézmény igazgatója az idei tanévtől tölti be ezt a valószínűleg örömteli, de nagy kihívásokat és terheket adó tisztségét. Tőle ezt hallottuk:

- Ez bizony így van, de elsősorban a kihívás részét ragadnám meg ennek a választéknak, és azoknak szeretnék megfelelni a következő időszakban.

A kórus

Úgy látszott, hogy az I. Benedek Elek Suli Napokon egy csodálatos közösséget kormányoztál és az események minden résztvevőnek sok örömöt nyújtottak.

- Az első két nap számított újdonságnak, a harmadik, a zárónap pedig a hagyományainkat éltette tovább. Ezt én egy kicsit kibővítettem és ezt a három alkalmat iskolai napoknak neveztük el, amit a jövőben, majd iskolai hétté szeretnék bővíteni. A mostani alkalom mintegy főpróbája volt annak az eseménynek. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon hogy is fog működni a rendezvénysorozat és milyen új feladatokat fog majd elénk állítani.

Mit szóltak hozzá a gyerekek?

- Én azt láttam rajtuk, hogy nagyon élvezték mind a sportfoglalkozást, a futást, ami egy igazán látványos eseményünk volt, útlezárással, zenével és ünneplő közönséggel. Ugyancsak tűzbe hozta őket a Floorball kupanapunk is. Természetesen a Benedek Elek nevét viselve egy délutánt áldoztunk a a mesére is, ami természetesen csendesebb volt, de látható módon arra is ugyanolyan lelkesen készültek a diákjaink.

Bátorságpróba az ovisoknak?

- Akár egy bátorságpróba is lehetne a számukra, hiszen közülük a nagyok ilyenkor egy kicsit szembesülnek azzal, hogy milyen világba fognak a következő szeptemberbe belecsöppenni. Igyekezünk minél több alkalommal bevonni őket a rendezvényeinkbe, mert mi is egy kis közösség vagyunk, és úgy látjuk, hogy szívesen csatlakoznak hozzánk. Különösen ma, amikor egy mesejátékot is láthattak. Remélem, hogy valóban bátorítottuk őket és ezért amikor már a tanulóinkká válnak könnyebben tudnak beilleszkedni a sorainkba.