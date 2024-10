Daruszentmiklós helyi választási bizottsága a 2024. június 9. napján lezajlott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a kettő szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve alapján – a következő választási eredményt állapította meg.

Daruszentmiklós új képviselő-testülete is megtartotta alakuló ülését

Fotó: Balogh Tamás

A leadott szavazatok száma alapján a képviselő-testület tagjai:

Molnár Tamásné,

Kaszás Imre,

Valler Csaba,

Molnár László,

Grabecz Margit

Balázs Máté Patrik

A polgármester ismét Rauf Norbert lett. A testület titkos szavazáson Valler Csabát választotta alpolgármesternek. A tisztségviselők letették a hivatali esküjüket, majd az ilyenkor szokásos ügyviteli feladatokat vették sorba.

Daruszentmiklós polgármestere köszönetet mondott

Rauf Norberet köszönetét fejezte ki azoknak, akik az előző időszakban a közösségért dolgoztak, egyúttal kiemelt elismeréssel szólt azokról, akik a választás zavartalan lebonyolításáért sikerrel dolgoztak. Majd a következőkkel folytatta:

– Nekem ez már az ötödik ciklusom. Szeretném, ha az előttünk álló időszakban a megkezdett munkánkat továbbra is sikeresen folytatnánk! Elmondhatom, hogy az utóbbi két-három évben nyugodt, ellenségeskedés mentes munka folyt a képviselő testületben, amit köszönök azoknak, akik részt vettek benne és velem együtt dolgoztak a közös céljainkért. Egy polgármester önmagában kevés a ráváró feladatok elvégzéséhez. A képviselőtestület csak akkor lehet eredményes, ha egy testként tud együttműködni. Bízok benne, hogy a most hozzánk csatlakozó képviselővel hasonlóképen tudunk együtt dolgozni. Eddig is tudtak a közösségért dolgozni, ezért nem véletlen, hogy meg is választották őket. Akik pedig a rájuk szavazók döntése alapján megmaradhattak a testületben, valószínűleg a közösség megelégedésére dolgoztak eddig is. Hiszek benne, hogy egy eredményes időszak előtt állunk – mondta a polgármester. Majd így folytatta: – Persze nem csak rajtunk múlik a dolog, hiszen a külső források nélkül elég nehéz előbbre jutni. Abban is hiszek, hogy a mostani testülettel, akár a korábbiakkal, a nehézségek idején is megálljuk a helyünket, és komoly fejlesztéseket tudunk megvalósítani, amivel az ország többi településeihez képest fennálló hátrányunkat letudjuk morzsolni. Alapdolgok is hiányoznak a településünkről. Ilyen például a szennyvízcsatorna, amiről remélem, hogy hamarosan megvalósul, mert a település akarata meg van mögötte. Arra az első pályázatunkat 2007-ben adtuk be, ami egy bagatell, a többi pedig más, de nem rajtunk múló problémák miatt nem épült ki idáig.