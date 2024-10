Most mi van a helyén? 20 perce

Csaknem 1000 ember építette a Barátság parkot

Izgalmas végiglapozni a korabeli dunaújvárosi újságokat, most egy 1958-as októberi cikk került a figyelmünk középpontjába. Ebben arról számolnak be, hogy csaknem 1000 résztvevővel kezdték meg a Barátság-liget építését. Kérdés, tudják, hogy ez most hol van?

Fekete Györgyi Fekete Györgyi

Csaknem 1000 részvevővel megkezdték a Barátság-liget építését A városi lap csaknem 1000 résztvevőt említ a park létrehozásánál „Ha valaki szombaton délután (1958. október 25-én – szerk.) az Óváros és a város között járt, ritka élményben lehetett része. Az L épületek és a technikumi negyed közötti ún. háromszögben, ami eddig igen elhanyagolt területe volt városunknak, szorgos munkáskezekben forgott a csákány, az ásó, a lapát.

A munkát rövid, bensőséges ünnepség előzte meg. Tapolczai Jenő elvtárs mondott rövid beszédet.

– A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójához közeledve, választásokra készülve indítjuk meg közkívánatra a Barátság ligetének, ezen belül a város sporttelepének munkáit – mondta többek között. – A sztálinvárosiak büszkék lehetnek a társadalmi munkában eddig elért eredményeikre. Békeházat, úttörővasutat építettek eddig és ezekhez méltón fog sorakozni a Barátság ligete. A szovjet komszomolisták és a diákok a Barátság ligetének építésénél Városunkban igen nagy az idegenforgalom: ebben az évben mintegy 100 ezer hazai és négyezer külföldi látogató kereste fel városunkat. A következőkben megkérjük majd vendégeinket is,hogy rövid munkájukkal járuljanak hozzá a Barátság ligetének mielőbbi megvalósításához. Ebbe a ligetbe a különböző helyekről, elsősorban a testvérvárosokból hozunk majd virágokat, hogy ez is hirdesse a népek közötti barátság eszméjét. Ebbe a munkába elsőként ajánlották fel a segítségüket a szovjet komszomolisták, akik a város lakóival együttes erővel munkálkodnak a liget felépítésében.

Ezután a megjelentek – mintegy ezer KISZ-es, úttörő és diák, felnőtt dolgozó, komszomolista és sportoló – között kiosztották a szerszámokat és megkezdődött a sötétedésig tartó lelkes munka. Szerszámot ragadtak a város vezetői, élükön Földes László elvtárssal, képviselőjelöltünkkel.

Fekete György városi főmérnöktől megtudtuk még, hogy kb. 35-40.000 m3 földet kell megmozgatni a talajmunkák során. A stadion befogadóképessége 25 ezer személy lesz. A határidő: teljesen a lakosság aktivitásán, a munkákban való részvételen múlik."

