Megtudom, hogy a busák hatalmasra is nőhetnek. Hatvan kiló fölötti busa is került már ki a vízből, s bizony nyáron az öbölben nem ritkán 30 kiló feletti példányok is horogra akadtak. Így ezek a hatalmas testű halak roppant sok élelmet igényelnek, s ezzel elveszik az életteret az őshonos halak ivadékai elől, amelyeknek szintén szükségük lenne planktonokra a fejlődésük korai szakaszában.-

Somfai Rezső a Dunaújváros Sporthorgász Egyesület elnöke fontosnak tartja a busák gyérítését

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Ugyan ez az első erre a halfajtára szakosodott versenyünk - folytatja az elnök - de már abban gondolkodunk, hogy még egy versenyt csinálunk, és jövőre szeretnénk már nemzetközi megmérettetéssé is tenni, amelyet már háromnapos terveznénk.

- Miért vonzó a horgászoknak a busafogás?

- Egész más a technikája, mint az őshonos magyar halnak. Speciális etetőanyagra van szükség, és a fogása is roppant ügyességet igényel, hiszen nagyon testű halakról van szó, amelyek nagyon tudnak küzdeni. A horgászok nagy úszóval horgásznak, hiszen a halat a felszíntől 30 centiméter és egy méter között kell keresniük, ki kell tapasztalniuk, hogy éppen melyik vízrétegben mozognak a busák.

- Mi lesz a kifogott halak sorsa?

- Aki igényt tart rá, az elviheti, aki pedig nem szeretné az átadja a halőröknek, akik intézkednek a további felhasználásukról, hiszen nagyon jók táp-alapanyagnak is.

- Mi alapján választják ki a győztest?

- Elsősorban az össz-súly számít, hogy 25 óra mennyi busát tudtak kifogni, de külön díjban részesült a legnagyobb hal fogója.

Azt azonban csak zárójelben jegyezzük meg, hogy mindezekhez a busáknak is volt némi közük… És meglehetősen próbára tették a pecások kitartását.

A horgász egyesület aktívan működik, erről szólnak korábbi cikkeink.