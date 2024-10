A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elindította a covid-19 oltóanyag beszerzését is, miután megjelent a WHO ajánlása a vakcina összetételére vonatkozóan. Ezek hazai elérhetőségéről is lesz majd tájékoztató.

Az akut légúti fertőzések elkerülése érdekében a szakemberek azt tanácsolják, ebben az időszakban fokozottan tartsuk be az általános személyi és higiénés szabályokat: elengedhetetlen a gyakori kézmosás, a rendszeres szellőztetés, a rutinszerűen megérintett felületek gyakori tisztítása, illetve a köhögési etikett betartása. Ha betegnek érezzük magunkat, ne menjünk közösségbe, hanem forduljunk háziorvoshoz.

Tart az influenzától vagy a covid megbetegedéstől?

Babos Márk: – A pandémia idején jómagam is elkaptam a covid-vírust. Mit ne mondjak, nem volt egyszerű teljesen kigyógyulni belőle, de nem is tartok attól, hogy megint olyan nagy járvány lenne belőle. Úgy szoktam vigyázni az egészségemre az influenzaszezonban, hogy vitaminokat szedek, és betartom az alapvető higiéniai ajánlásokat, szerintem ezzel sokat lehet tenni megelőzésként.

Feltóti Ruben: – Nem jellemző, de az őszi-téli hónapokban előfordul, hogy influenzás leszek. Ilyenkor általában egy hét kell ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljak. Tudtommal nem voltam még covidos, bár azt szokták mondani, hogy a légúti megbetegedéseket vissza lehet rá vezetni. A megelőzés érdekében a vitaminokra esküszöm, de a fokhagymát is nagyon sokféle megbetegedésre ajánlják.

Baráth Péter: – Egy hónappal ezelőtt covid-beteg lettem. Borzasztó időszakon vagyok túl. Ágynak döntött a vírus, de olyan szinten, hogy naponta 16 órát aludtam, magas volt a pulzusom, és 38,7 körüli lázat mutatott a hőmérő. Egy hétig nyomott a láz, utána száraz, kínzó köhögés kezdődött. Most már szerencsére jobban vagyok. Vigyázzon mindenki az egészségére!