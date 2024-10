Huszonhárom fát neveztek be idén az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett Év Fája versenyre. Ezt a megmérettetést már 2010 óta szervezik meg azzal a céllal, hogy a közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére felhívhassák a figyelmet. Mint azt a szervezők írták, a versenybe bármely közösség nevezhet egy számára kedves fát vagy facsoportot, amelynek érdekes története van, és amely szerepet játszik a körülötte élők életében. A vetélkedő ma talán aktuálisabb, mint valaha, hiszen az éghajlatváltozás fenyegető árnyékában a korábbinál is fontosabb a településeinket hűtő, árnyékoló fák megőrzése. A huszonhárom jelölt közül szakmai zsűri választotta ki a kilenc döntős fát, amelybe a dunaújvárosi Cimborafa is bejutott. Ekkor a közönségen volt a sor, online szavazhattak a kedvencükre július 1. és október 1. között. Összesen mintegy 10 ezer voks érkezett a döntős fákra.

Az Év Fája címet a Szmrecsányi Lajos Érsekkert platánja nyerte el idén. Fotó: a verseny honlapja.

A legtöbbet, 3137 szavazatot az egri Szmrecsányi Lajos Érsekkert területén található platánfa kapta, ezzel pedig megnyerte az Év Fája címet. Mint írták, ez a fa sok történelmi esemény tanúja volt. Az egri szájhagyomány szerint a kápolnai csata előtt 1849-ben haditanácsot tartottak Egerben Dembinszky Henrik, Görgei Artúr, Klapka György és Kossuth Lajos részvételével, akik a platánfa mellett elhaladva megpihentek az árnyat adó lombok alatt. A fát 1978-ban védetté nyilvánították dekoratív megjelenése és 100 évnél idősebb kora miatt.

Ez a több száz éves bodrogkisfaludi tölgy sokat jelent a helyi emberek számára. Fotó: a verseny honlapja.

A második helyezett 3081 szavazattal a bodrogkisfaludi öreg tölgy lett. Ez azért is figyelemreméltó, mert Bodrogkisfalud mindössze egy 900 lelkes kis település, közvetlenül a Bodrog partján, a történelmi Tokaji borvidék magterületén. A falu szívében, a Bárókertben helyezkedik el ez a több száz éves tölgyfa, amely sokat jelent a helyi emberek számára. A település összes rendezvénye, eseménye is a fa körül zajlik.

A dunaújvárosi Cimborafa a harmadik helyezett lett a szavazatok alapján. Fotó: a verseny honlapja.

Cimborafa, közösség, összetartozás

A harmadik befutó a mi Cimborafánk lett. Sajnos jelentős szavazati különbség választotta el az első két helyezettől, hiszen 1031 voksot kapott. Ettől függetlenül ugyanolyan fontos szerepet tölt be a Cimbora klub életében, ugyanolyan eszmei értéket képvisel, sőt, talán még jobban megerősíti a közösség összetartozását. Ennek jelképeként ültették el ezt az ezüsthársot még 2003-ban a József Attila Könyvtár mellett lévő parkos területen, Törökné Antal Mária gyermekkönyvtáros kezdeményezésére. Ő volt az, aki benevezte a mára már 8 méter magasra nőtt Cimborafát a versenyre. Október 5-én Cimbora Dallamok címmel ismét összegyűltek az ifjúsági klub tagjai a fa körül, ahol zenével ünnepeltek és felavatták Nyitrai Mihály fafaragóművész új baglyos cimbora kopjafát is.