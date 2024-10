Szegedi Péter olyannyira elkötelezettje a busa horgászatának, hogy szinte mindent ennek rendel alá, elképesztő - sokszor anyagi - vállalásokat tesz, hogy például versenyeket szervezzen országszerte, de a tervei közt van az is, hogy kilépöjen a nemzetközi színtérre is. Természetesen ő is jelen volt a próbahorgászaton az öbölben. Megkérdeztük, miért van szükség kifejezetten erre a halfajtára kihegyezett versenyre.

Busafogó versenyre készültek az öbölben

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

- A busa egy invazív faj, a horgászegyesületeknek kötelessége gyéríteni az állományt. Egy busafogó verseny népszerűsíti az öblöt és Dunaújvárost is, ehhez horgászjegyeket lehet eladni, tehát bevétele is lesz a városnak. A horgászok szeretik a busát, mert teljesen fehérhúsú. A busa az egyetlen édesvizi hal, amely Omega 3 zsírsavat tartalmaz, egyetlen másik sincs ilyen. Mindemellett nincs iszapíze, sőt, semmilyen jellegzetes íze nincs. Nagyon sok helyen volt már ilyen verseny, Pilismaróton, Adonyban, mindenhol van már, eddig Dunaújvárosban nem volt. Általában nagy érdeklődés mellett zajlanak ezek a versenyek olyannyira, hogy nagyon hamar betelnek a nevezések, sokszor nem férnek már be csapatok a versenyekre. Dunaújvárosban is limitálni kellett a terület nagysága miatt a nevezők számát, csak 30 csapat (60 fő + segítők) kezdheti meg a versenyt a 26-i hétvégén. Ennyi embertr tudunk úgy elhelyezni, hogy kényelmesen tudják bedobni a szereléket. Voltunk olyan helyen is, ahol mindössze 20 méterünk volt, úgyhogy ha valaki fogott egy halat, négy ember botját kellett kiszedni, hogy ne akadjanak össze.

- A tervek között szerepel a nemzetközi színtér is. Miért?

- Igen, egy nemzetközi verseny, mert ezt még soha nem csinálta senki a világon. Az nem ennek a versenynek a folytatása lenne, hanem egy teljesen elkülönülő verseny, amit évente megtartanánk. Ide a lengyelek, az ukránok, a csehek, a szlovákok, mindenki meg lenne hívva, aki busára horgászik, amelyik országban létezik a busa. Az angolokat njem tudjuk meghívni, mert ott ugye nincs busa.

- Gondolom, egy ilyen versenyhez szponzorok kellenek. Milyen díjazást tudnak felajánlani?