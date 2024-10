A Boldog Délután nevű karitatív csapat ismét egy meghívással fordult a nehézsorsú emberek felé, hogy október 23-án megvendégelhessék őket a Corner Kávéház melletti területen, ezzel kedveskedve számukra az ünnep alkalmából.

A Boldog Délután önkéntes csapata kétszáz adag melegétellel várták a rászorulókat október 23-án délután. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Bartalos Norbert, a jótékonysági akció főszervezője elmondta, a menü ezúttal sertéspörkölt volt tésztával és kovászos uborkával. Most is kétszáz adagot főztek belőle, ahogy az elmúlt évek ételosztásai során is. Fehérvári Tamás és felesége jóvoltából gyümölccsel is kínálták a rászorulókat.

Öröm volt látni, hogy a segítők is sokan volt, körülbelül huszonöt önkéntes dolgozott a szervírozáson és a csomagoláson (a rászorulók helyben is el tudták fogyasztani az ételt, de műanyag dobozokban is haza tudták vinni).

A segítők között két ifjú személy is szorgoskodott: Bartalos Ádám és Bartalos Eszter Anna. Aki nem ismerné a családot, ők bizony Bartalos Norbert és feleségének büszkeségei. Mivel nem törvényszerű, hogy egy gyermek a szülei nyomdokai lép, éppen ezért is jó érzés látni, hogy ennél a dunaújvárosi családnál követik a példamutató mintát. Mint azt a gyerekek elmondták, amikor csak tudnak, eljönnek ezekre az ételosztásokra, mert jó érzéssel tölti el őket, hogy segíthetnek, hogy tehetnek másokért, másfelől szeretik ezt az önkéntes csapatot, akiket ugyancsak a segítő szándék vezérel.