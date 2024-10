Az esős idő arra viszont mindenképpen jó volt, hogy megállapítsuk, a piac tetőszerkezetének a felújítása nem sikerült valami nagyon jól tovább tart a beázás. Mondhatnánk ezer sebből vérzik. Pedig a DVG Zrt. a felújítás felújításon is túljutott. Ennek ellenére csütörtökön és pénteken is azt tapasztalhattuk, hogy folyik a standokra, az árusokra az esővíz. Több helyen kisebb vödröket helyeztek el védekezésképpen. Szóval ezen a téren van tenni való bőven.

A dunaújvárosi piacon továbbra is gondot okoz a beázás

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Beázás, tócsák, üres standok

Hogy az esőnek köszönhető e, avagy sem, de az tény, hogy sok stand üresen állt (hogy véletlen egybeesés az, hogy az asztalokon nagyobb tócsákat láthattunk, de árust nem, vagyis az árusok a beázás miatt maradtak távol a piaci tevékenységtől, azt nem tudhatjuk).

Azt viszont igaz, hogy a piacon már megkezdődtek az előkészületek a mindenszentekre és a halottak napjára. Több standon ugyanis némi profilváltást tapasztalhattunk, zöldségből és gyümölcsből a szokottnál kevesebb volt, viszont megjelentek a koszorúk, a mécsesek.

Már alig egy hónap választ el minket a megemlékezésektől (mindenszentek november 1., halottak napja november 2.), de már elég nagy a kínálat virágból, koszorúból. Széles a skála mind külsőségekben, mint az árakban. A kisebb méretű koszorúkból – ezúttal még ezek a termékek uralták a piacot – 1400 és 3000 forint között vásárolhattunk. Az elemes „örökmécses” darabja ezer forintba került. A mécsesek között is nagy volt a szórás az árakban, már 400 forintért is vásárolhattunk, de volt 2500 forintért is.

De azért ne menjünk még ennyire az időben, egészen november elejéig, mert azért koszorún és mécsesen kívül volt más portéka is a piacon. Például a kiváló minőségű padlizsán kilóját már 490 forintért megkaphattuk. Ha pedig ősz és padlizsán, álljon itt egy padlizsánkrém recept.

Hozzávalók: 2 db nagyobb padlizsán, fél fej lila hagyma, két gerezd fokhagyma, bors, só.

Elkészítés: A padlizsánokat megmossuk, favillával megszurkáljuk, majd egészben, 165 Celsius-fokon hőlégkeveréssel megsütjük. Amikor elkészült, kivesszük a sütőből, megvárjuk, hogy kihűljön, a héjából kikaparjuk a húst, és aprítógépbe tesszük. A lila hagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk és a padlizsánhoz adjuk, majd az egészet krémesre összeturmixoljuk. Végül sózzuk, borsozzuk. Pirítóssal, de „sima” kenyérrel is tálalhatjuk.