Baracs katolikus plábánosa, Kristofory Valter mondta el a háborúval kapcsolatos gondolatait és személyes érzéseit is, majd Nagy Richárd református lelkész is beszédet tartott.

Baracs településen a békéért gyújtottak gyertyát, egyházi képviselők is megszólaltak

Fotó: Horváth László

Baracs - "Vágyjuk a béke korszakát"

Az egyházi képviselők kiemelték, hogy azért vagyunk itt, mert a béke korszaka még nem jött el. Mert óhajtjuk, vágyjuk a béke korszakát. A meggyújtott mécsesekkel tehetetlenségünket fejezzük ki a környezetünkben dúló háborúval szemben, de talán ezek kis mécsesek fényei világítanak annyit a baracsi éjszakában, ami a reménységhez, a béke igényéhez kellhet – hallhattuk többek között a beszédekben. A folytatásban Várai Róbert, Baracs polgármestere mondta el gondolatait. A bevezetőben elhangzott, reménykeltő, hogy bár nem lettünk többen a megemlékezésen, de nem is fogyott a létszám és vannak, akiknek fontos kifejezni az emberek béke iránti igényét. Azokért gyújtanak most gyertyát, akik a harcokban elestek, vagy éppen most küzdenek és ezután fogják életüket áldozni a kitudja milyen célokért. Mi, most azért vagyunk itt, hallhattuk ismét, mert jó lenne, ha mindenki értené és pontosan értené, aki mondjuk Ukrajnában most valahol, valamelyik táborban 59 éves, szemüveges, 82 kg, van négy unokája, humán politikai területen dolgozott a donyecki vasműben és most éppen katona és nem tudja, hogy merre lőjön, mert ott, Donyeckban, a kollégái is oroszok voltak, abban a vasgyárban és nagyon sokukat ismerte. De a másik oldalon is ugyanúgy ott van az ugyanolyan idős, szemüveges, unokás ember, akinek fogalma sincs, mit keres ott, és az a dolga, hogy a másikat megölje. Ezért vagyunk itt, hogy felemeljük a szavunkat ezeknek az embereknek az életben maradásáért. Azokért a lelkekért gyújtunk gyertyát, akik elmentek, vagy bolyonganak és vagy visszajönnek, vagy ki tudja mi történik velük, de teljesen értelmetlen okok miatt elveszítették családjukat, vagy őket elveszítette a családjuk és értük mondunk imát, gyújtunk gyertyát. A gyertyák fénye azt tükrözi, hogy legyen béke! Végül Várai Róbert arra kérte a hallgatóságot vigyék hírét az eseménynek, mondják el másoknak, mi is a valódi célja ennek a gyertyagyújtásnak? A rendezvény végén két résztvevő is verset mondott. Végül pedig meggyújtották a gyertyákat és elhelyezték a kialakított békejelen.