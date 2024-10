Baracs új testületének alakuló ülésén először Szijj László, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a 2024-es önkormányzati választás eredményeit. Ezután a megválasztott képviselők egyszerre felállva elmondták az eskü szövegét. Várai Róbert Baracs korábbi és újraválasztott polgármestere külön letette az esküt, ezzel a képviselő-testület megalakult.

Pohárköszöntővel zárult az ünnepélyes alakuló testületi ülés Baracson

Fotó: Horváth László

Baracs régi-új polgármester Várai Róbert

Baracs polgármestere Várai Róbert köszöntőjében és egyben székfoglalójában elmondta, hogy a település fejlődése szempontjából új idők jönnek. Ezután az elmúlt időszak eredményeinek és főbb projektjeinek felsorolása következett. Várai megemlítette, mindezeket a fejlesztéseket úgy érték el, hogy közben kialakult egy világjárvány, valamint a testületen belül is létrejött egy nemkívánatos viszály. Most ennek várhatóan vége. A folytatásban Várai Róbert méltatta a testületbe bekerült képviselők aktivitását, társadalmi elfogadottságát. A jövőre nézve pedig szűkösebb évet vizionált, amit nagyobb összefogással lehet majd ellensúlyozni. Hallhattunk a civil szervezetek fontosságáról, támogatásukról és a megújulási lehetőségeikről. A kulturális területet illetően kiemelést kapott, hogy a saját kreativitást szükséges előtérbe helyezni. A közösségi terekkel kapcsolatban is a közös összefogással juthat előrébb a falu, valamint szóba került az elmúlt napok katasztrófahelyzete és más egyéb közösséget érintő történés. A jövő terveiben folyamatban van a Duna-part belterületbe vonása, majd az ivóvíz és a szennyvízvezeték kiépítésének szükségessége. A Szent István utca aszfaltozása, a 62121-es út felújítása állami segítséggel – hallottuk többek között. Végül az összetartozás fontosságával zárta szavait Várai Róbert Baracs polgármestere.

A további napirendi pontokban a képviselők megszavazták a polgármester illetményét, költségtérítését és a cafeteriát. Titkos szavazással megválasztották az alpolgármester személyét. Hat igen és egy nem szavazattal ismét Fehérvári József lett az alpolgármester. Az ő tiszteletdíját és költségtérítését is megszavazta a testület. Továbbá létrehozták a bizottságokat, mint pénzügyi bizottság és népjóléti bizottság.